Storbritannia gjorde unntak for Danmarks PL-proffer

Danmarks landslag i fotball kan glede seg over at sju spillere fra engelske klubber kan slutte seg til laget før nasjonsligakampen mot Island.

Det er klart etter at britiske myndigheter etter flere dagers dialog mellom Danmarks og Englands fotballforbund, den danske London-ambassaden og utenriksdepartementet har gitt unntak fra karantenereglene.

Frykt for spredning av en mutert utgave av koronaviruset som har oppstått i danske minkfarmer har ført til et pålegg om at alle som kommer til Storbritannia fra Danmark må i 14 dagers karantene. Fotballspillere som retter seg etter Uefas smittevernprotokoll får nå unntak fra denne bestemmelsen, melder det danske forbundet på sitt nettsted.

Det betyr at Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Jonas Lössl kan reise hjem og slutte seg til troppen som skal møte Island i Parken søndag.

– Våre landslagsspillere reiser, bor og trener i meget sikre omgivelser og blir konstant testet både i klubbene og på landslaget. Derfor mener vi det er trygt å få dem hjem for å spille mot Island, sier DBU-direktør Jakob Jensen.

(©NTB)

