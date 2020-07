Storbritannia innfører karantene fra Spania: Kan påvirke Champions League-oppgjør

Etter at Storbritannia innførte 14 dagers karantene for tilreisende fra Spania, har Champions League-oppgjøret på Etihad blitt satt i fare.

Manchester City skal i utgangspunktet ta i mot Real Madrid til returoppgjør i åttedelsfinalen i Champions League hjemme på Etihad 7. august.

Etter at britiske myndigheter lørdag kunngjorde at de innfører 14 dagers karantene for reisende som har vært i Spania, har det dukket opp flere spørsmål rundt kampen.

Flere britiske medier, blant dem BBC, samt den skotske førsteministeren, Nicola Sturgeon, bekrefter også tiltaket lørdag.

Spanske myndigheter frykter at en ny smittebølge kan være under oppseiling etter at smittetallene i byer som Madrid og Barcelona går feil vei. Siden spanske myndigheter opphevet den tre måneder lange unntakstilstanden i juni har det blitt rapportert om flere nye smittetilfeller.

Torsdag og fredag ble det registrert 900 nye smittede hver dag.

UEFA følger nøye med

Etter Storbritannias beslutning har UEFA-representanter startet diskusjoner for å finne en løsning på hvordan storkampen skal arrangeres.

Ifølge prosedyrene ligger nå avgjørelsen om kampen kan spilles i Manchester i hendene til den britiske regjeringen, ifølge den spanske avisen AS.

De må nå bestemme om Real Madrid kan reise fra den hardt rammede spanske hovedstaden uten å gå i karantene i 14 dager ved ankomst i England.

Om de ikke får et unntak fra regelen kan ikke kampen spilles i Manchester, får avisen opplyst.

Kevin De Bruyne og resten av Manchester City kunne juble for en sterk seier i Madrid i februar. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

UEFA hadde opprinnelig bestemt at returkampene i åttedelsfinalene også skulle bli spilt på nøytral grunn i Lisboa, slik sluttspillet fra og med kvartfinalene skal, men tidligere i juli gikk de tilbake på dette og bestemte at de opprinnelige hjemmelagene skal få beholde hjemmebanefordelen i returoppgjøret.

Manchester City leder 2-1 fra det første oppgjøret på Santiago Bernabeu som ble spilt 26. februar. Returoppgjøret skulle egentlig bli spilt på Etihad 17. mars, men kampen ble utsatt nettopp på grunn av koronaviruset.

Sergio Ramos ble utvist i det første oppgjøret og skal uansett ikke spille returkampen. Foto: Oscar Del Pozo (AFP)

Sluttspill i Portugal

På grunn av koronasituasjonen har UEFA bestemt av Champions League denne sesongen skal fullføres med en miniturnering i Lisboa. I løpet av 12 dager, fra 12. august til 23. august, skal det spilles kvartfinaler, semifinaler og finale i den portugisiske hovedstaden.

Semifinalene og kvartfinalene i turneringen spilles normalt sett over to kamper, men blir denne gangen enkeltkamper på nøytral grunn i Portugal.

Samtlige kamper blir spilt på hjemmebanene til Benfica og Sporting Lisboa.

Årsaken til at avslutningen legges til Portugal, er at landet ikke har vært nær så hardt rammet av viruspandemien som mange andre.

10. juli trakk UEFA sluttspillet. Kampene spilles slik:

Kvartfinale 1:

Vinneren av Real Madrid/Man. City - vinneren av Lyon/Juventus

Kvartfinale 2:

Leipzig - Atlético Madrid

Kvartfinale 3:

Vinneren av Napoli/Barcelona - vinneren av Chelsea/Bayern

Kvartfinale 4:

Atalanta - PSG

Slik spilles semifinalene:

Semifinale 1:

Vinneren av Real Madrid/Man. City - vinneren av Lyon/Juventus mot vinneren av Napoli/Barcelona - Vinneren av Chelsea/Bayern

Semifinale 2:

Vinneren av Atalanta - PSG mot vinneren av Leipzig - Atlético Madrid

Det er vinner av semifinale nr. 2 som blir oppført som hjemmelag i finalen.

Slik spilles resten av kampene:

7.–8. august: Åttedelsfinalene ferdigspilles

12.–15. august: Kvartfinaler i Lisboa

18.– 19. august: Semifinaler i Lisboa

23. august: Finale i Lisboa