Storebror Bø dropper skiskytternes høydesamling

Tarjei Bø ble igjen hjemme da skiskytterlandslaget reiste på høydesamling til Italia tirsdag.

Landslagstrener Egil Kristiansen opplyser til NRK at 32-åringen ikke er syk, men at formen ikke tisier at det er lurt å presse kroppen i høyden.

I forrige uke meldte VG at heller ikke Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland deltar på samlingen i Italia. Det er ulike grunner til at de to profilene velger å bli hjemme.

– Det kommer til å bli en god del reisedøgn det neste halve året med karantenetid på «kjøpet», så nå velger jeg å ha et vanlig, sivilt liv før toppidretten slår til for fullt fra november, sa Thingnes Bø til avisen.

Skiskytterstjernen ble far i januar.

Olsbu Røiseland har slitt med en belastningsskade i hoften.

(©NTB)