Storhamar herjet i første finalekamp

Storhamar viste rå kraft med tre mål i midtperioden i 5-1-seieren over Frisk Asker i første kamp av NM-finalen i ishockey. Begge Thoresen-brødrene fikk nettsus.

Dermed fikk den regjerende norgesmesteren en pangstart på finaleserien. Hedmarkingene er klare favoritter mot overraskelseslaget Frisk, som i semifinalen tok helt luven av seriemester Vålerenga.

Troy Josephs sendte Storhamar i føringen etter litt over tolv minutter. Vertene utnyttet et overtallsspill da de gjorde NM-finalens første scoring. Men det var først i de siste ti minuttene av midtperioden at Storhamar fikk skikkelig fart på skøytene og filleristet slitne Frisk-spillere.

Først gjorde kaptein Patrick Thoresen 2-0 etter en snau halvtime. Han snappet opp en puck og fikk god tid til å sette den bak Frisks målvakt Nicklas Dahlberg.

Ærlig målscorer

Under minuttet etterpå ville også lillebror Steffen Thoresen ha sitt navn i målprotokollen. Med et skudd fra bak mål fikk han nettkjenning via Dahlbergs skøyte.

I pausen var han ærlig på at det ikke var en bevisst scoring fra hans side.

– Jeg prøver å skyte fra bak mål i trange situasjoner, men akkurat der ville jeg sende pucken over til (Mikael) Zettergren eller (Niklas) Fogström. Backen slang seg ned, så jeg ble litt stresset og gikk for siste utvei. Heldigvis gikk den inn, sa Steffen Thoresen til TV 2.

Seks sekunder før siste pausesignal la Robin Dahlstrøm på til 4-0. Han scoret på en retur fra Dahlberg.

Energi og tyngde

Frisk-veteran Anders Bastiansen reduserte med underkant av ti minutter igjen, men Storhamar var ikke ferdigscoret for kvelden. Kurt Davis fikk æren av å gjøre 5-1 på tampen.

– Den første halvtimen brukte vi for mye tid på å fundere på hva vi møtte. Det er kanskje rimelig at man kjenner på hverandre, men de siste ti minuttene var veldig bra, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström til TV 2 foran siste periode.

– Vi fikk opp energien og tyngden i spillet vårt. Jeg så også ekstremt trøtte Frisk-spillere, som gjør de feilene som kommer når de får en slik tyngde over seg. Det fikk vi betalt for, la han til.

Lagene møtes på nytt i Asker søndag.

(©NTB)