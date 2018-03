Storhamar med dramatisk avansement til NM-finalen

Storhamar skal spille drømmefinale mot Lillehammer etter å ha slitt seg til 3-2-seier mot Frisk Asker etter forlengning i NM-sluttspillet i ishockey fredag.

Frisk Asker måtte vinne for å forlenge semifinaleserien men på hjemmeis sikret i stedet Storhamar avansementet med 4-1 sammenlagt etter en dramatisk overtidsseier.

– Man blir mer lettet når kampen varer så lenge. Jeg har respekt for Frisk Asker som gjør en veldig god bortekamp. Vi er ærlig talt ikke der vi skal være, men i de siste minuttene før den avgjørende scoringen skaper vi gode sjanser, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström til TV 2.

Rivalen Lillehammer venter i NM-finalen etter fire strake seirer mot Sparta. Lillehammer har ikke vunnet NM-pokalen siden 1994. Den gang vant klubben finaleserien mot Storhamar, som på sin side ikke har blitt norgesmester siden 2008.

– Vi har snakket om det. Tenk så vakkert om det kunne bli Storhamar og Lillehammer i finalen. Nå skal vi for gull så klart, lovet Söderström.

Snuoperasjon

Frisk Asker har tatt ledelsen mot serievinneren i tre av fem sluttspillkamper, men nok en gang snudde Storhamar kampen.

Mikkel Christiansen satte den første pucken i nettet, før Joakim Jensen og Lars Erik Hesbråten sørget for 2-1. Alle målene kom i den første perioden.

Hesbråten var på vei til å bli matchvinner etter en målløs midtperiode, men med tre minutter igjen på klokka reddet Magnus Geheb forlengning for Frisk Asker med 2-2.

Annullert scoring

Dramatikken fortsatte i forlengningen. Frisk Asker trodde de hadde avgjort kampen med to minutter igjen av den fjerde perioden. Men mens tilskuerne strømmet ut av hallen, så dommerne på video at pucken som gikk i mål hadde gått via hansken til TJ Foster. Målet ble derfor annullert.

– Jeg hadde tatt av meg slipset og gått, før jeg ble hentet tilbake. Jeg hadde ikke fått med meg at dommerne skulle den på video en gang, innrømte Söderström.

Jacob Berglund ble i stedet helten i forlengingen. Vinnermålet kom etter 88 minutter i den femte perioden. Dermed kunne Storhamar feire finalebillett etter den dramatiske avslutningen.

(©NTB)

