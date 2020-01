Storhamar med seier i EHF-cupen like før slutt

Storhamars Ellen Marie Folkvord ble matchvinner for Storhamar i EHF-cupen lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To sekunder før slutt sørget Ellen Marie Folkvord for at Storhamar slo tyske Bietigheim 33-32 i 2. runde av EHF-cupen lørdag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Storhamar tapte sin første kampen borte mot Herning-Ikast med sju mål. Lørdag klarte laget endelig å dra i land en seier i gruppe D. Det ble jevn kamp i Hamar, og ingen av lagene hadde noe mer enn en tomålsledelse. Ellen Marie Folkvord ble matchvinner for Storhamar to sekunder før slutt. Emilie Margrethe Hovden og Kristin Venn ble Storhamars mest nyttige spillere. Begge scoret ni mål hver. Neste kamp for Storhamar i EHF-cupen er søndag 19. januar. Da er russiske Lada Togliatti motstander. (©NTB)

Reklame De utrolige historiene bak verdens mest kjente merkevarer