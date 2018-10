Storhamar røk etter straffeslag

Storhamar tapte etter straffeslag hjemme mot Stjernen i eliteserien i ishockey torsdag.

Albin Lindgren sørget for at gjestene fra Fredrikstad gikk av isen med ledelse etter første periode, men hjemmelaget utlignet i den neste ved Kjetil Martinsen.

Etter en målløs tredjeperiode måtte kampen avgjøres på straffeslag, og der var det østfoldingene som trakk det lengste strået. Stjernens Eirik Børresen satte inn den avgjørende straffen.

Storhamar er fortsatt plassert på 2.-plass to poeng bak Vålerenga, mens Stjernen er tredje sist.

Stavanger Oilers har hevet seg etter tung start på sesongen og reiste hjem fra bortemøtet med tabelljumbo Manglerud Star med alle poengene. Robin Mathisen ga gjestene ledelsen i første periode, før David Morley doblet ledelsen fem minutter ut i den andre.

Mathias Trygg reduserte for hjemmelaget, men sekunder før andre periode var over økte Jonas Løvlie Djupjik til 1-3. Kampens siste mål satte Evan Allen inn for Manglerud Star da han fastsatte sluttresultatet til 2-3.

Stavanger Oilers ligger på 3.-plass med tre poeng opp til Vålerenga. Vålerenga har én kamp til gode på både Storhamar og Stavanger Oilers.

Oppgjøret mellom Frisk Asker og Lillehammer endte 3-4. Asker-laget ledet 2-1 etter første periode, men tapte andreperiode 0-2. Tredje periode endte 1-1 og dermed kunne gjestene fra Oppland reiste hjem med alle poengene.

(©NTB)

