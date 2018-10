Storhamar slo til med borteseier i mesterligaen

Svenske Victor Svensson ble matchvinner på slutten av tredje periode da Storhamar slo tsjekkiske Ocelari Trinec med 3-2 i mesterligaen i ishockey tirsdag.

Bortsett fra en litt tung midtperiode leverte Storhamar en veldig bra bortekamp. Nå står laget fra Hamar med seks poeng etter at fem kamper spilt i gruppe E. Etter at finske Tappara slo Djurgården med 5-3 lever håpet om avansement til cupspillet foran neste tirsdags returkamp i Hamar.

Tidlig i 1. periode ga Robin Dahlstrøm gjestene fra Hamar en flott start på kampen. Victor Svensson gravde pucken fram fra rundvantet og fant Dahlstrøm foran mål. Patrick Thoresen fikk også assist på målet.

Hjemmelaget presset ganske hardt på for å få utligningen, men Oskar Östlund sto glimrende og reddet samtlige tolv skudd i åpningsperioden.

Tsjekkerne ledet

Han måtte derimot kapitulere 2.20 ut i midtperioden på Ondej Kovarciks avslutning etter klikk-klakk-hockey fra hjemmelagets side. Med to Storhamar-spillere i utvisningsboksen sendte Tomas Marcinka Trinec opp i 2-1

Fredrik Söderströms mannskap var gode innledningsvis i tredje periode. Steffen Thoresen hadde en kjempesjanse, men bommet på pucken i avgjørende øyeblikk. Eirik Salsten gjorde det meste riktig da han limte pucken i krysset og utlignet til 2-2 for de blågule fra Hamar.

– Veldig bra periode så langt. Nå går vi for seier, for vi trenger seks poeng, sa Söderström fra boksen under et stopp i spillet.

Ville ha keeper ut

I en timeout fire minutter før ordinær tid var ute ba han Östlund forlate buret ved første og beste anledning.

1.21 minutter før slutt ble Victor Svensson matchvinner etter en flott framspilling av Patrick Thoresen.

Storhamar åpnet turneringen med å slå finske Tappara etter straffer og tok to poeng. Laget tok også ett poeng mot Djurgården på hjemmebane etter å ha tapt i forlengning. Siden den gang har det blitt to solide bortetap for de samme lagene.

Det tsjekkiske laget gjester Hamar neste tirsdag.

(©NTB)

