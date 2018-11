Storhamar slo VIF i toppkampen

Vålerengas iskrigere kom til kort og tapte 0-1 borte mot Storhamar i tirsdagens toppoppgjør i eliteserien i ishockey.

Før kampen ledet Storhamar med fire poeng på Vålerenga på fjerdeplass. Oslo-klubben har en kamp mindre spilt, og var ute etter å krympe avstanden til toppen. Det er uhyre jevnt i toppen av norsk ishockey i år, og tirsdagens oppgjør var en av nøkkelkampene i sesongen.

Få utvisninger

I en lite underholdende periode skulle hjemmefansen få noe å juble for etter 16 minutter. Patrick Thoresen fikk stå helt umarkert foran mål etter en pasning fra Mikael Dokken. Mannen med gullhjelmen styrte elegant pucken bak en sjanseløs Steffen Søberg i VIF-buret.

Etter en lite underholdende første periode måtte VIF heve seg. Og i annen periode var VIF nærmere 1-1 enn Hamar-klubben var en dobling av ledelsen. Thomas Olsen fyrte et skudd i stolpen, og like etter vartet Oskar Östlund i Storhamar-buret opp med en klasseredning i sin 200. kamp for Storhamar.

Det ble ingen mål i det som var en sjanserik periode. I tredje periode fikk Storhamar en scoring annullert etter at pucken gikk via en skøyte, men kampen endte 1-0.

Smått utrolig ble det ingen utvisninger før det var spilt nesten 55 minutter.

Med seieren troner Storhamar fortsatt på toppen med 49 poeng, fire poeng foran Stavanger, som har en kamp mindre spilt.

– Vi har mange muligheter til å score, men vi er ikke giftige nok. Det blir hard belastning på noen få spillere. Vi har ikke bred nok tropp rett og slett til å ha krefter hele veien. Det er litt surt selvfølgelig, men vi får betale for det nå, sa VIF-trener Roy Johansen til TV2 etter kampen.

Sparta vant

I tirsdagens andre oppgjør møttes Sparta og Manglerud Star. Vertene i blått brukte 35 minutter på å gå opp i ledelsen. Scott Allen tok med seg pucken fra egen blålinje og smalt den opp i lengste hjørne med et håndleddsskudd.

Det ble kampens eneste scoring og sørget for Spartas tredje seier på tre forsøk mot MS i årets sesong.

Sparta befinner seg på 5.-plass med 39 poeng, mens MS ligger nest nederst.

