Storhamar tapte i EHF-cupen

Russiske Lada Togliatti ble for sterke for Storhamar i EHF-cupen og vant 33-28 søndag. Hamar-laget ligger nå sist i sin gruppe.

Storhamar tapte klart i første kamp mot Herning-Ikast, men slo tilbake med seier mot tyske Bietigheim forrige helg. Søndag gikk laget på sitt annet tap i gruppespillet i EHF-cupen, denne gang i egen hall.

Tonje Enkerud og Maja Jakobsen bidro med sju mål hver, men det var ikke nok for Storhamar, som kjempet til siste slutt, men måtte gi tapt mot Lada.

Det russiske laget gikk til pause med en firemålsledelse, men Storhamar var bare ett mål bak etter 48 minutter takket være fire mål av Enkerud tidlig i 2. omgang.

Lada tok over kommandoen igjen og sørget for at Storhamar til slutt tapte 28-33. Jelena Mikhailitsjenko ble toppscorer med sine ti mål.

Neste kamp for Storhamar i EHF-cupen er borte mot samme lag lørdag 25. januar.

(©NTB)