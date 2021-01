Storhamar tok sine første poeng i europaligaen

Etter å ha gått på tap mot Baia Mare i åpningsrunden for en uke siden, slo Storhamar tilbake og vant 33-28 hjemme mot russiske Astrakhanotsjka lørdag.

Dermed fortsetter Hamar-laget å vise styrke også utenfor hjemlig liga, der de ligger på topp med tolv seirer av tolv mulige denne sesongen. Guro Nestaker ble toppscorer for Storhamar med ni mål på ti skudd.

Russerne ligger til tross for tapet foran Storhamar i gruppe C, som består av fire lag. Med to kamper spilt har de et mål bedre målforskjell. Rumenske Baia Mare, som slo Storhamar forrige uke, leder med én kamp mindre spilt.

Det var gjestene fra Russland som startet best lørdag, og de gikk raskt opp i en 3-0-ledelse. Men deretter tok vertene over og gikk for første gang opp i ledelsen, 5-4, etter ti spilte minutter. Til pause gikk de av banen med 18-14-ledelse.

I 2. omgang startet Storhamar best og ledet ved et par anledninger med sju mål. Med en god sluttspurt sikret Astrakhanotsjka derimot at de ikke tapte med mer enn fem mål.

Neste europakamp for Storhamar blir mot tyske Thüringen 6. februar.



