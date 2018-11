Storhamar la seg igjen øverst på tabellen etter 2-0-seier hjemme mot Sparta Sarpsborg i eliteserien i ishockey søndag.

Sparta hadde sine sjanser i Hamar, men det var hjemmelaget som fikk uttelling på sjansene. Mjøslaget tok føringen i kampen 8.04 ut i første periode ved Martin Rønnild. Da spilte Storhamar i overtall for andre gang i perioden.

Ingen av lagene fant veien til nettmaskene i annen periode og hjemmelagets knappe ledelse holdt seg til godt ut i tredje periode.

Fire minutter før full tid doblet Victor Svensson ledelsen, fastsatte sluttresultatet til 2-0 og sørget for at Storhamar tok tilbake tabelltoppen i eliteserien i ishockey.

Frisk-seier

Frisk Asker tok alle poengene hjemme mot Manglerud Star. Etter en målløs førsteperiode i Askerhallen fant omsider hjemmelaget veien til nettmaskene to ganger i annen periode.

Først ved Viktor Granholm etter 24.43, deretter ved Nicolay Andresen. Sean McMonagle fastsatte sluttresultatet til 3-0 i tredje periode.

I Stjernehallen var det gjestene fra Lillehammer som gikk til den første periodepausen med tomålsledelse, etter at Joey Benik og Martin Andre Ellingsen scoret etter 12.02 og 16.02 minutter ut i perioden.

Avgjorde på straffer i Fredrikstad

Etter en heller svak førsteperiode var det et skjerpt Stjernen-lag som kom ut etter hvilen. Tomålsledelsen ble til ettmålsledelse åtte minutter ut i den andre perioden, da Joacim Sundelius reduserte for Stjernen. Men hjemmelaget skulle få ytterligere ett mål før den siste hvilen. Christoffer Bergen sørget for 2-2 og lagene var like langt.

Stian Nystuen sørget for at gjestene tok på ny ledelsen i tredje periode etter 44.12, men Daniel Trnavsky sørget for at det sto 3-3 etter tredje periode da han satte pucken i mål drøye fire minutter før slutt.

Det ble ingen mål i forlengelsen, og kampen gikk til straffeslag. Der var det gjestene fra Lillehammer som trakk det lengste strået.



