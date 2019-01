Storhamar-trener Arne Senstad slo mikrofonen ut av hånden på reporter

- Hvis du har litt vett i huet, stikker du ikke en mikrofon oppi trynet på treneren når han snakker med dommerne, sier Storhamar-treneren.

TERTNES - STORHAMAR 29-28:

Det kokte over for Storhamar-trener Arne Senstad etter at laget hans tapte 29-28 borte mot Tertnes i Eliteserien onsdag.

Etter kampslutt gikk Senstad rett bort til dommerne for å gi klar beskjed om det han mente var feilaktige avgjørelser.

Samtidig sto Håndball-TVs reporter Vidar Trellevik rett ved siden av og stakk fram mikrofonen. Da rant det over for Senstad, som slo mikrofonen ut av hånda på Trellevik.

- Aldri opplevd lignende

Håndball-TV-reporteren sier han aldri har opplevd ligende utskjelling på jobb.

- Jeg opplevde en mann som tydelig ikke hadde helt kontroll. Han stod og ga dommerne en hårføner. Jeg stod der med mikrofonen og tar den frem. Når han da snur seg og ser at jeg står der med mikrofonen, så slår han. Han påstår at han slo etter mikrofonen. Jeg tok opp hånden fordi jeg trodde jeg fikk meg en smell. Men jeg tror ham hvis han sier han slo etter mikrofonen, sier Trellevik til Nettavisen.

- Jeg har vært med siden 1983 og opplevd litt av hvert, men det har jeg ikke opplevd før, sier Trellevik videre.

Senstad plukket deretter opp mikrofonen og ga Trellevik en ny kjeftskur.

- Jeg visste at mikrofonen sto på at det ble filmet, så jeg sto helt i ro og svarte ham ikke. Her er det bare å finne roen, tenkte jeg og holdt klokelig kjeft. Så kommer han bort til meg for andre gang. Jeg hadde på følelsen at han ville at jeg skulle si noe, sånn at han kunne ... ja, det kokte over for han, kort og greit, sier reporteren.

- Snakket du med Senstad etterpå?

- Nei, men jeg hadde tenkt å gjøre det. Da går han mot garderoben og da ser jeg at det ikke ville føre noe godt med seg. Men han har bedt meg dra til helvete i Hamar Arbeiderblad. Han har det verre enn meg nå, altså, sier Trellevik.

- Ba ham komme seg til helvete bort

Nettavisen har ikke fått kontakt med Senstad onsdag kveld, men rett etter kampslutt sa han følgende til Hamar Arbeiderblad:

- Hvis du har litt vett i huet, stikker du ikke en mikrofon oppi trynet på treneren når han snakker med dommerne. Så jeg sa at han fikk komme seg til helvete bort.

Senstad mener det er helt feil at han slo etter reporteren, og er klinkende klar på at han kun slo mikrofonen ut av hånden hans.

- Stiller du den mikrofonen midt oppi trynet får du tåle at den forsvinner. Hvis han påstår at jeg har slått etter noen, så får han se det på video. Det er toskete sagt.

Storhamar beholder andreplassen på tabellen etter onsdagens kamp, men Tertnes klatrer opp à poeng med hamarlaget.

Vipers Kristiansand leder Eliteserien seks poeng foran onsdagens motstandere.