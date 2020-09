Storklubben Boca Juniors får tillatelse til å bruke koronasmittede spillere

Mer enn halvparten av troppen testet positivt senest søndag.

Flere store medier rapporterer om den oppsiktsvekkende utviklingen i Sør-Amerika. Ifølge storavisene Daily Mail, L`Equipe, Olé og Corriere dello Sport har Boca Juniors fått tillatelse av det sør-amerikanske fotballforbundet Conmebol til å bruke spillere med positiv koronatest i torsdagens kamp mot Libertad fra Paraguay.

Torsdagens motstander skal være rasende og mener at avgjørelsen vil sette hele Paraguay i fare.

22 Boca Juniors-spillere testet positivt for korona for ti dager siden. De ble re-testet søndag og da viste svarene at mer enn halvparten av laget fremdeles har påvist smitte.

Carlos Tevez er lagets store stjerne. Foto: Natacha Pisarenko (AP)

Flere vil bære viruset under kamp

Det har lenge vært usikkert om kampen mot Libertad i Copa Libertadores, Sør-Amerikas svar på Champions League, kunne spilles.

Men nå har altså forbundet i samarbeid med helsemyndighetene i Paraguay gitt grønt lys for at Boca-laget kan reise til nabolandet og gjennomføre kampen torsdag kveld.

Det er ikke bekreftet hvilke spillere som er smittet hos Buenos Aires-klubben, men det hevdes av flere medier at flere av spillerne fremdeles vil bære viruset når de entrer banen til torsdagens kamp.

Libertad på sin side har fordømt avgjørelsen på det sterkeste og mener altså at avgjørelsen setter hele landet i en potensiell helsekrise som kan handle om liv og død.

Kampen skal spilles i Asuncion i Paraguay.

- Spillerne som fremdeles er smittet av korona har ikke en stor risiko for å smitte spillere fra motstanderen, eller noen andre som de vil komme i kontakt med under kampen i Asuncion, sier forbundet i en uttalelse.

Vi er bekymret

Boca Juniors-spillerne skal ikke ha symptomer og har gjennomført en periode med selvisolering. Det hevdes videre at de skal føle seg klare til å spille.

Avisen Olé skriver at spillerne kan delta fordi de betegnes som «ikke-smittsomme».

- Vi er bekymret og indignert over avgjørelsen som fremhever den privilegerte behandlingen ovenfor Boca Juniors. Samtidig er det en risiko som hele befolkningen i Paraguay nå blir eksponert for, sier Libertad i en uttalelse.

Årets utgave av Copa Libertadores ble stoppet etter den andre runden av gruppespillet tilbake i mars. De har startet opp igjen turneringen denne uken og finalen skal etter planen spilles i januar.

Libertad topper tabellen i gruppe H med seks poeng foran nettopp Boca Juniors som har fire.

Paraguay har registrert totalt 28 367 smittetilfeller og 539 dødsfall som følge av viruset. Argentina på sin side har vært hardere rammet. Der er det registrert 565 446 smittetilfeller og 11 667 dødsfall.