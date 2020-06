Storklubben gjorde narr av Haaland. Etter helgens to scoringer slo Dortmund tilbake

Før det var gått ti minutter etter kampslutt i helgens oppgjør mellom RB Leipzig og Borussia Dortmund, tok gultrøyene en tilfredsstillende hevn på vegne av Erling Braut Haaland.

Den norske tenåringssensasjonen scoret to nye mål da Dortmund slo RB Leipzig 2-0 på lørdag, og da fikk den tyske storklubben blod på tann.

Dortmund hadde nemlig ikke glemt det lørdagens motstander gjorde etter Haalands debut 18. januar i år.

Haa-WHO?

Den dagen debuterte nordmannen med et hat trick for Dortmund etter bare en halvtime på banen, men da RB Leipzig-stjernen Timo Werner scoret to mål senere den kvelden, la klubben ut denne meldingen på Twitter:

Det skulle de neppe ha gjort.

Hevnen er som kjent søt, og da Haaland på egen hånd senket Leipzig med to scoringer i helgen så Dortmund en anledning til å få hevn.

På klubbens to twitterkontoer, den originale og den engelskspråklige, slo de tilbake.

Meldingene gikk fort virale og har til sammen over 100.000 såkalte «likes».

Desto deiligere føltes det nok at Dortmund sikret seg andreplassen i Bundesliga med lørdagens seier.

De gulkledde har nå 69 poeng, mens RB Leipzig fortsatt ligger på tredjeplass med 63 poeng når én kamp gjenstår.

- Dritt at Bayern vant

Selv var Haaland såpass sliten at han satte seg ned på en stol i pressesonen for å gjennomføre intervjuet med Bundesligas TV-kanal.

– Det var veldig tøft i dag, så nå er jeg sliten. Det var en fantastisk seier. Vi har mange kvalitetsspillere, og når det stemmer mellom oss, skaper vi mange sjanser, sa han.

Seieren var en solid oppreisning etter 0-2-tapet hjemme mot Mainz i midtuken. Men det irriterer fortsatt Haaland at Bayern slo Dortmund nylig og har sikret seg det tyske seriemesterskapet.

- Det er noe dritt at Bayern vant. Men etter det må vi gjøre det beste ut av det og prøve å nærme oss dem så mye som mulig, sa Haaland.

- Merker at han fortsatt vokser

Dortmund-trener Lucien Favre har vært fra seg av begeistring for den unge nordmannens inntreden i klubben.

Naturlig nok når man har en 19-åring som fremstår som en av verdens aller beste spisser.

Men Favre har vært veldig opptatt av at ting ikke skal gå for fort.

- Han er bare 19 år, og vi har lagt merke til at han fortsatt vokser. Han har allerede vært skadd noen ganger siden han kom til oss. Vi må passe på og dosere det han gjør. Ellers vil det være farlig, sa Favre om Haaland før helgens kamp.

Haaland har hatt en fenomenal sesong på fotballbanen. Jærbuen har scoret 43 mål totalt i alle turneringer i 2019/2020, det er kun Bayerns Robert Lewandowski som har flere.

Nylig kom det også frem at han er nominert til den offisielle Bundesliga-prisen som årets spiller.

Da er det kanskje ikke så lurt å spørre: Haa-who?