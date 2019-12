Storklubbens direktør åpner opp om Haaland-møte

Navngir flere av storklubbene som er interessert i å hente 19-åringen.

Sagaen rundt Erling Braut Haaland vil ingen end ta, og det er hevdet at flere av Europas aller største klubber er interesserte i å sikre seg den 19 år gamle angriperen i januar.

Tidligere denne uken ble det rapportert at nordmannen var på vei til Manchester, men det ble senere avvist og latterliggjort av både Braut Haaland, samt hans far Alf-Inge.

Manchester United har nemlig blitt nevnt som en av de klubbene som er mest interessert i å sikre seg Haaland, men Ole Gunnar Solskjær er overhode ikke alene om sin interesse.

- Ønsker å skifte klubb

En av klubbene som har vist mest interesse er RB Leipzig, i den tyske Bundesligaen. Det har tidligere blitt bekreftet både av Leipzig, så vel som Haalands nåværende klubb, Red Bull Salzburg, at nordmannen har vært på besøk.

Nå åpner Leipzigs direktør, Oliver Mintzlaff, opp om møtet med den norske angriperen:

- Ja, vi har møtt ham. Vi er interessert i ham, veldig interessert. Han hørte på oss, logisk nok, og han er veldig åpen for en overgang. Han ønsker å skifte klubben og senest neste sommer, sier Mintzlaff til Sport1, ifølge den engelske siden SportWitness.

Haaland har også besøkt Borussia Dortmund, ifølge lokale aviser i området, og Mintzlaff er åpen om at han er blitt informert om at de gulkledde er blant de som jager nordmannens signatur.

- Det er ikke enkelt. Det er Manchester United, Juventus og Borussia Dortmund. Det er et par andre klubber også, forteller Mintzlaff, som også sier at det kan bli vrient å matche de større klubbene hva angår økonomiske rammer.

- Vår klubb har visse rammer. Jeg har navngitt et par av klubbene vi kjemper mot, og det er nok visse lønnsrammer vi ikke ønsker å nærme oss. Overgangssummen er fortsatt mulig, men en pakke handler ikke kun om overgangssummen.

RB Leipzig, som også er del av Red Bull-konsernet sammen med Haalands nåværende klubb i Salzburg, har vært den store overraskelsen i den tyske toppdivisjonen denne sesongen.

Etter halvspilt sesong, så topper de nemlig den tyske divisjonen foran Borussia Mönchengladbach, og regjerende mester Bayern München. De har også gått videre fra Champions League-gruppen sin, og skal møte José Mourinhos Tottenham i utslagsrundene.

Klubben ledes av Julian Nagelsmann, som tidligere har trent Hoffenheim, og har også stjerner som Emil Forsberg, Dayot Upamecano og Timo Werner i sin stall.

Kjempeinteresse

Det har blitt hevdet tidligere at Haaland selv nå har pekt seg ut Manchester United og Borussia Dortmund som de to kampene han ønsker å vurdere, dersom han velger å forlate Salzburg i januar.

Forrige uke ble det også skrevet at Haalands rådgiver, Mino Raiola, ønsker at 19-åringen skal signere for Juventus. I italiensk presse ble dette begrunnet med at superagenten er ventet å tjene store penger på en eventuell Haaland-overgang til Italia.

De er ikke den eneste klubben i Italia som skal ha gjort klart at de ønsker å hente Haaland. Det har nemlig tidligere blitt rapportert at Napoli ønsker både Haaland og Berge inn portene på San Paolo.

Real Madrid har tidligere også blitt koblet med en overgang, og det har blitt skrevet at de følger situasjonen rundt den tidligere Molde-spilleren veldig tett.

Denne sesongen har Haaland vært i fyr og flamme for Red Bull Salzburg, og står totalt med smått sensasjonelle 28 scoringer på 22 kamper for de regjerende seriemesterne i Østerrike.

Han lå også lenge som toppscoreren i Champions League, og har totalt åtte mål på seks kamper i den gjeveste klubbturneringen i Europa. Det er kun Bayern München-stjernen Robert Lewandowski som har flere. Polakken har scoret ti.

Red Bull Salzburg maktet ikke å ta seg videre fra gruppen med Liverpool og Napoli i Champions League, men er klare for Europa League. Der er de blitt trukket mot tyske Eintracht Frankfurt.