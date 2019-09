Stormet banen for å klemme King - her får gutten (10) en uventet overraskelse

Premier League-proffen kom på skolebesøk.

Under landskampen mellom Norge og Malta på Ullevaal stadion i forrige uke, kom en gutt seg ut på banen og fikk et møte med angrepsspiller Joshua King.

Saken ble blant annet omtalt av TV 2.

Det hele skjedde etter 57 minutter da King ble byttet ut. Gutten på 10 år hoppet over reklameskiltene for å få en klem av Premier League-proffen. King signerte også et skjerf gutten hadde fått med seg inn på indre bane.

- Joshua er den store helten min på landslaget, og vennene mine sa at jeg ikke turte å gjøre det. Jeg hoppet over gjerdet, og var overrasket over at vaktene ikke kom etter meg, sa gutten, Enes Yayla til TV 2 om episoden.

Yayla er i likhet med King fra Romsås i Oslo.

Etter kampen la den norske spisstjernen ut en post på sin Instagram-side der han oppfordret gutten om å ta direkte kontakt via det populære nettsamfunnet.

Tirsdag la Bournemouth-spissen ut bilder på sin Instagram-story der han besøkte gutten og ga ham en Norge-drakt, selvsagt med nummer 7 og King på ryggen.

«Husker dere han gutten som hoppet over gjerdet og ga meg en klem?», skrev King på Instagram. I den korte videosnutten gikk han oppover en vei, med drakten.

Senere la han ut bilde av seg selv sammen med Enes, som holdt drakten.

- Jeg fant ham! I stedet for å sende en signert drakt, fant jeg ut at jeg skulle besøke skolen hans i stedet, skriver King.

Foto: Skjermdump (Joshua King / Instagram)

Etter kampen mot Malta fortalte King til TV 2 at han ga vaktene på Ullevaal beskjed om å ikke stoppe gutten, selv om det ikke er lov å klarte over gjerdet.

- Jeg sa ifra at de skulle la være. Det var bare koselig. Det varmer hjertet mitt at en gutt kommer ut, og at han fikk komme utpå der er bare hyggelig. Jeg setter pris på det og har ikke noe imot det, sa King til TV-kanalen etter kampslutt.

Foto: Skjermdump (Joshua King / Instagram)

Norge vant kampen mot Malta med 2-0 etter scoringer av Sander Berge og nettopp Joshua King. Norge har senere spilt uavgjort 1-1 borte mot Sverige.

Dert betyr at det fortsatt er liv i drømmen om EM-spill i 2020 for King og Norge.