Storseier for Deila i byderbyet

New York City FC er i dytten under Ronny Deilas ledelse før MLS-sluttspillet skal i gang. Søndag vant de lyseblå 5-2 over byrivalen New York Red Bulls.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Valentin Castellanos scoret hattrick for hjemmelaget og stjal mange av overskriftene, selv om det var andre mål som snudde kampen for Deilas lag. Etter Castellanos ledermål i det 12. minuttet vendte Red Bulls kampen ved Brian White og Cristian Casseres. Gary Mackay-Steven utlignet kort tid før pause og sørget for at lagene gikk i garderoben på 2-2. – Vi spilte to gode omganger i dag. De kom tilbake og scoret på de to sjansene de hadde i den første omgangen, veldig merkelige mål. Så vi fortjente å utligne før pause, og vi fortjente å vinne, sa Deila på pressekonferansen etter kampen. Fulltreff Citys 3-2-mål kom fra kaptein Alexander Ring fem minutter etter pause og var en perle. Finnen trakk seg inn mot Red Bulls-feltet og fyrte av en kanon fra 20 meter som gikk over keeper, via tverrliggeren og i mål. På sidelinjen sto Deila med sitt bredeste glis. Ledermålet ga vertene blod på tann, og Castellanos scoret sitt andre for kvelden etter 75 minutter. Åtte minutter senere fullbyrdet han sitt hattrick. – Vi måtte bare gjøre det samme etter pause som i første omgang. Vi forsvarte oss bra og scoret noen vakre mål. Dette gir oss mer selvtillit, og det gir oss troen på at når vi gjør jobben og følger planen vi har lagt, da er vi vanskelige å slå, sa New York Citys norske hovedtrener. Kjemper for hjemmefordel Seieren i nest siste grunnseriekamp gjør at Deilas menn fortsatt har teoretisk sjanse til å få hjemmekamp i første sluttspillrunde. I så fall må de ta seg forbi enten Columbus Crew eller Orlando City, som begge har to poeng mer og én kamp til gode på New York-laget. Deilas menn har gjennom grunnspillet også kvalifisert seg for neste års Leagues Cup, som er en turnering med åtte lag fra MLS og åtte fra mexicanske Liga MX. New York City spiller siste kamp i grunnserien borte mot Chicago Fire kommende søndag. Ola Kamara var eneste norske spiller i aksjon i MLS søndag. Han ble byttet ut etter 57 minutter da DC United tapte 3-4 borte mot New England Revolution. (©NTB)