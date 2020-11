Storseirer for Molde og Fana

Molde og Fana innfridde favorittstempelet på bortebane og tok hver sin tolvmålsseier i kvinnenes eliteserie i håndball søndag.

For seriefirer Molde ble det kontrollerte 28-16 over bunnlaget Oppsal. Mathilde Rivas-Toft ble toppscorer med sju mål for gjestene, som ligger to poeng bak Sola og fire bak ubeseirede Vipers og Storhamar.

Larvik hadde håp om sesongens første seier hjemme mot Fana, og hjemmelaget hang også med en stund. Men etter Larviks utligning til 7-7 stakk Fana ifra.

Gjestene scoret seks mål på rappen og gikk til pause med 14-8-ledelse. Til slutt endte det 32-20 i en kamp der Candy Veronica Jabateh og Christine Karlsen Alver scoret åtte mål hver.

