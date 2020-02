Storslalåm: Tenåring til topps i Slovenia

Kristin Lysdahl lå på 9.-plass etter 1. omgang, men kjørte ut i finaleomgangen i storslalåmrennet i Slovenia. Alice Robinson (18) vant rennet.

Nina Haver-Løseth ble beste norske med sin 16.-plass.

Petra Vlhová fra Slovakia ledet storslalåmkonkurransen i Kranjska Gora etter 1. omgang, men klarte ikke å følge opp i finaleomgangen og endte som nummer to. Dermed gikk seieren til 18 år gamle Alice Robinson fra New Zealand. Hun lå på 2-.plass etter 1. omgang og tok karrierens andre verdenscupseier lørdag. Tenåringen fra New Zealand vant også åpningsrennet denne sesongen i Sölden.

Meta Hrovat sikret 3.-plassen på hjemmebane. Plassen delte hun med sveitsiske Wendy Holdener.

Åtte nordmenn

Hele åtte nordmenn stilte til start i Slovenia. Kristin Lysdahl lå på 9.-plass og var best av de norske etter én omgang, men 23-åringen ble litt for ivrig i finaleomgangen og kjørte ut like før mål.

Også Haver-Løseth leverte en godkjent 1. omgang og lå på 10.-plass. Hun falt på resultatlisten etter en svak 2.omgang. Hun ble beste norske på en 16-.plass.

Mina Fürst Holtmann fikk det ikke helt til å stemme i 1. omgang og lå på en 22.-plass halvveis i konkurransen. I 2. omgang gikk det bedre, og Holtmann klatret til en 18.-plass.

Tre norske kjørte ut

Kristina Riis-Johannessen kvalifiserte seg akkurat til 2. omgang og endte til slutt som nummer 29. Hun endte sist av alle som kom til mål i finaleomgangen.

Marte Monsen klarte ikke å ta seg til finaleomgangen. Det gjorde heller ikke Kaja Norbye, Maria Therese Tviberg eller Thea Louise Stjernesund, som alle kjørte ut i 1. omgang.

