Storsponsor skal være misfornøyd med United: - Vil ikke fornye gigantavtale

Manchester United har allerede startet jobben med å finne ny sponsor, skriver engleske aviser.

Flere engelske aviser som The Times og Daily Mail skriver fredag at Chevrolet vurderer å trekke seg som sponsor for Premier League-klubben Manchester United.

Avtalen ble inngått i 2012 og trådte i kraft fra 2014. Den har en verdi på 410 millioner pund - rundt 4,5 milliarder kroner - og strekker seg fram til 2021.

Da avtalen ble inngått var Manchester United sett på som verdens største og én av verdens beste fotballklubber. Sir Alex Ferguson satt ved roret som manager i klubben og det gikk sjelden lenge mellom de store titlene for Old Trafford-klubben.

- Ikke imponert



Etter at avtalen med Chevrolet ble aktiv i 2014, har det imidlertid vært magre tider for United. Klubben har i denne perioden hatt fire ulike managere - David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær. Det har også blitt langt færre titler å juble over og klubben har ikke vunnet Premier League siden 2013.

Denne sesongen har åpnet historisk svakt og United ligger kun to poeng over nedrykksplass etter åtte kamper. De er allerede 15 poeng bak Liverpool på topp.

I løpet av den tiden Chevrolet har vært klubbens draktsponsor har Manchester United heller ikke vært i nærheten av å vinne Champions League. Denne sesongen må laget ta til takke med å spille i den nest gjeveste europacupen - Europa League.

Toppledelsen i Chevrolet, som er en del av det tradisjonsrike selskapet General Motors (GM), skal ifølge The Times være svært lite imponert over det som har foregått i United over den perioden der de har vært en av hovedsponsorene.

Derfor skal det være lite vilje til å forlenge avtalen når den løper ut.

Det var Joel Ewanick som inngikk avtalen med United på vegne av Chevrolet, men han fikk ifølge Daily Mail sparken kun 48 timer etter at den ble annonsert.

Ledelsen i GM skal ha vært rasende over at de måtte betale betraktelig mer enn Uniteds forrige draktsponsor, AON, for å pryde drakten til storklubben.

Det har blitt hevdet at Ewanick ikke skal ha briefet sine sjefer i full detalj om avtalen med United, før den ble signert. Ewanick selv har imidlertid i ettertid omtalt den lukrative sponsoravtalen som en «no brainer», ifølge Daily Mail.

Overgår tidligere avtaler



United har dratt inn rundt 58,6 millioner pund per år fra avtalen med Chevrolet, ifølge tall Daily Mail har fått tilgang til. Det overgår alle tidligere avtaler.

AON, som sponset United i perioden 2010 til 2014 betalte ut rundt 19,6 millioner pund per år, mens AIG punget ut 14,1 millioner pund per år i perioden 2006-10.

Mellom 2000 og 2006 betalte Vodafone åtte millioner pund per år.

Daily Mail hevder at United allerede har startet jakten på en ny draktsponsor og flere ledende selskap skal allerede ha vist interesse for å ta over fra Chevrolet.

United-ledelsen skal føle seg trygg på at Manchester United som merkevare kommer til å overleve, til tross for at resultatene på gressmatta har uteblitt en stund.

Ifølge United-direktør Ed Woodward har klubben over 1,1 milliarder fans over hele verden. Han har også sagt at størrelsen på sponsoravtalene vil være avgjørende for hvor mye penger som kommer til å bli brukt på nye spillere.