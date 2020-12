Stort steg nærmere fornyet kontrakt for Brann etter uavgjort mot Sarpsborg

Brann kommer seg stadig nærmere fornyet kontrakt i Eliteserien. Søndag sikret laget uavgjort og ett poeng mot Sarpsborg. Kampen i Bergen endte 1-1.

Branns utligning kom da Daouda Bamba slo et innlegg tilbake til Kristoffer Barmen, som utakbart kunne sende ballen i nettet.

Før det hadde Gaute Vetti sendt gjestene i ledelsen på et hjørnespark like etter pause. Vetti trengte to skuddmuligheter godt innenfor femmeteren før ballen gikk hele veien til nettet.

Brann har mulighet til å sikre fornyet kontrakt allerede onsdag. Da møter de nemlig Start. Med poeng der vil de kunne starte forberedelsen til neste sesong. Om ikke må de muligens stole på et poeng mot Odd i siste runde 22. desember.

Strømsgodset holder for øyeblikket kvalifiseringsplassen, sju bak Brann. De har derimot en kamp mindre spilt enn de andre lagen i bunnstriden.

For Sarpsborg er luka til Start og Godset på fem og seks poeng, så også de har gode muligheter til å sikre seg spill på øverste nivå neste år. Østfoldingene møter Sandefjord onsdag, mens 2.-plasserte Molde er motstander i siste runde.

Tam førsteomgang

Første omgang i Bergen kom og gikk uten særlig underholdning eller de store sjansene. Et unntak kom på et hjørnespark i det 38. minutt. Det gikk rett i Sarpsborg-keeper Davis Mitov Nilsen, som bokset ballen ut i feltet. Ballen havnet hos Petter Strand som smelte kula mot lengste hjørne. Heldigvis for gjestene var Nilsson rask på labben og hindret ballen fra å gå i mål.

Gjestene fra Østfold var ikke særlig spreke før pausen og fortsetter statistikken med null mål i første omgang på Brann stadion.

Viktig utligning

Etter pause var det derimot Sarpsborg som skulle få ballen i nettet etter et hjørnespark. Etter Anton Saletros innspark ble det mye klabb og babb inne i feltet, men på sitt annet forsøk fikk Gaute Vetti ballen i mål. Vetti kommer fra Bergen og spilte selv juniorfotball for Brann.

Med 18 minutter igjen holdt Brann-keeper Håkon Opdal på å fjerne alle håp for Brann. Et sløvt utspark plukket Saletros opp, men i i stedet for å slå videre til Halvorsen prøvde han seg alene mot keeper, en duell Opdal vant.

Dermed kunne hjemmelaget like etter sette utligningen. Godt inne i feltet la Daouda Bamba et innlegg tilbake til Kristoffer Barmen som kunne sikre et potensielt viktig poeng.

Flere mål ble det nemlig aldri i Bergen, og kampen endte 1-1.

(©NTB)

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene