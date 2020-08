Stortalent forlenget med Rosenborg

19-åringen Edvard Tagseth signerte lørdag en ny fireårskontrakt med Rosenborg.

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider.

– Jeg er glad for at Rosenborg ønsket å signere en ny kontrakt. Det gir meg en bra følelse og er en bekreftelse på at jeg har gjort noe bra siden jeg kom hit, sier Tagseth.

Sportslig leder Mikael Dorsin er klar på at unggutten har gjort seg fortjent til den nye avtalen.

– Edvard fortjener en ny kontrakt. Han har karakter, «attityd», alltid et smil om munnen og er en fighter, sier han.

Tagseth signerte for Rosenborg i fjor sommer. Siden har han spilt 19 kamper for trønderklubben.

– Jeg er veldig fornøyd med valget jeg tok med å komme hit. Jeg har utviklet meg som spiller og det har vært godt å komme til en klubb som har skikkelig troen på meg, sier han.

Tagseth har tidligere vært en del av ungdomsavdelingen til Liverpool.

(©NTB)