Stortalent skrev under på ny United-kontrakt

18 år gamle Mason Greenwood har skrevet under på en ny kontrakt som binder ham til Manchester United fram til sommeren 2023.

Spisstalentet har imponert under Ole Gunnar Solskjærs ledelse denne sesongen. Han var til tider strålende under sommeren treningskamper, og ble i tillegg matchvinner da United vant 1-0 over Astana i første gruppespillkamp i europaligaen i høst.

Han scoret også i ligacupen da United slet seg videre mot Rochdale. Nå kan United-supporterne glede seg over at Greenwood har forlenget med klubben. I avtalen er også en opsjon på å forlenge ytterligere ett år.

– Jeg lærer hele tiden fra manageren og de andre trenerne. Jeg vet dette er den perfekte klubben for å nå potensialet mitt, sier Greenwood til Uniteds nettsider.

Også Solskjær er glad for at avtalen er på plass.

– Vi er strålende fornøyd med utviklingen han har hatt. Han er ung, men har allerede stor fart og er smart. Han er en naturlig avslutter, sier nordmannen.

Solskjær og hans United møter Liverpool hjemme på Old Trafford søndag.

