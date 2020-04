Stortalentet Fossesholm inn i langrennslandslaget – Sundby bekreftet utelatt

18 år gamle Helene Marie Fossesholm ble presentert som ny landslagsløper i langrenn tirsdag. Martin Johnsrud Sundby (35) er bekreftet utelatt.

Fossesholm er en av de yngste løperne som noen gang er tatt inn i en norsk landslagstropp i langrenn. Løperen fra Eiker Skiklubb fyller 19 år 31. mai og er hentet opp fra juniorlandslaget. Hun tok to gull i junior-VM i Oberwiesenthal sist sesong og holder junioralder også denne sesongen.

Uttaket ble presentert på et digitalt pressetreff i regi av Norges Skiforbund tirsdag ettermiddag.

De øvrige på kvinnelandslaget er Therese Johaug (Nansen), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Heidi Weng (BUL), Ragnhild Haga (Åsen), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ane Appelkvist Stenseth (Grong) og Anna Svendsen (Tromsø). Laget er redusert med én løper målt mot forrige sesong.

Det ble kjent i helgen at Sundby ikke kom med i årets tropp. Veteranen har i lengre tid ymtet frampå om at tiden på landslaget gikk mot slutten, og at det i alle tilfelle var naturlig at han ikke var med i troppen fra sesongen 2021/2022.

Nå ble det exit enda et år tidligere, slik han selv bekreftet i et intervju med NRK for et par dager siden.

Herrelagene blir seende slik ut:

Menn elite, allround:

Emil Iversen (Varden Meråker), Didrik Tønseth (Byåsen), Sjur Røthe (Voss), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer).

Sprint:

Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Pål Golberg (Gol), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer).

Til sammen er det 12 herreløpere på landslaget mot 15 løpere sist sesong.

