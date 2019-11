Stortalentet Geelmuyden til PSV

Det 17-årige Stabæk-talentet Herman Geelmuyden slutter seg fra årsskiftet til den nederlandske storklubben PSV Eindhoven, melder Nettavisen.

Geelmuyden har for det meste spilt for Stabæks 2.-lag i 3. divisjon denne sesongen, men har også vært i aksjon for A-laget både i eliteserie (5 kamper) og cupen (4 kamper). I Nederland skal han innledningsvis trene og spille med PSVs U19-lag.

– Vi er enige med PSV om en overgang i januar, men det gjenstår fortsatt noen formaliteter, sier Geelmuyden til Nettavisen.

Han var på et treningsopphold hos PSV for tre år siden og imponerte så mye at klubben vurderte å hente ham allerede da. Geelmuyden har også vært på treningsopphold i Liverpool.

I PSV blir Geelmuyden lagkamerat med Mathias Kjølø og Fredrik Oppegård.

(©NTB)