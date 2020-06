Stortap for Djurgården i toppkampen – Malmö reddet poeng mot nyopprykket lag

Fredrik Ulvestad og Djurgården tapte hele 0–3 for Norrköping lørdag. Her er nordmannen i aksjon i fjorårssesongen som endte med seriegull. Foto: Maja Suslin/TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Det ble ingen god dag på jobben for Aslak Fonn Witry og Fredrik Ulvestad som spilte hele kampen for Djurgården i 0-3-tapet for Norrköping.

Norrköping seiler opp som gullfavoritt i Allsvenskan med nok en overbevisende seier mot et antatt topplag. Seriemesterne fra 2015 vant hele 4-1 over AIK forrige runde og lørdag slo de nok et topplag fra Stockholm da Djurgården med Ulvestad og Witry kom på besøk. Regjerende seriemester Djurgården kunne gjøre lite med Sead Haksabanovic og tidligere Rosenborg-spiller Jonathan Levi, som bidro sterkt for Norrköping. Etter at Christoffer Nyman og Rasmus Lauritsen hadde gitt Norrköping en tomålsledelse sto Haksabanovic for dagens annen assist da han serverte Levi som fastsatte sluttresultatet til 3-0. Nesten Malmö-tap Det gjør at Norrköping står med full pott etter tre tøffe kamper, hele fem poeng foran forhåndsfavoritt Malmö som holdt på å gå på et overraskende tap hjemme mot nyopprykkede Varberg. Malmö tok oppskriftsmessig ledelsen ved Søren Rieks, men Varberg snudde kampen etter mål av Alexander Johansson, før Gustaf Norlin ga Varberg ledelsen etter at Malmö stjernespiller Anders Christiansen hadde fått rødt kort. Med ti menn klarte Malmö likevel å redde inn 2-2 snaue ti minutter før slutt. Jo Inge Bergets klubb tapte likevel viktige poeng til Norrköping på topp. Berget har enda ikke vært på banen i årets Allsvenskan etter at han måtte ut på båre i en cupkamp før sesongen. (©NTB)

