Stortap for serielederen i Tyrkia, Linnes og co. har kontakt

Martin Linnes spilte venstreback da Galatasaray vant 4-1 over Kayserispor i tyrkisk eliteserie søndag. Serielederen tapte stort, og gullkampen er helt åpen.

Det overraskende lederlaget Sivasspor måtte se seg slått hele 5-1 av Gazisehir Gaziantep, og nå skiller bare fem poeng mellom serielederen og Galatasaray på sjetteplass.

For Alexander Sørloth og hans Trabzonspor ser det enda lysere ut enn for Linnes' klubb. Sørloth scoret sitt 15. seriemål for sesongen da Fenerbahçe ble slått 2-1 lørdag, og Trabzonspor er tre poeng bak Sivasspor med en kamp mindre spilt.

På 2.-plass er Fredrik Gulbrandsens klubb Basaksehir, som vant sin kamp fredag med et kvarters innhopp for nordmannen.

Linnes spilte hele kampen da Galatasaray tok tre poeng søndag. Adem Buyuk, Ryan Donk og Sofiane Feghouli (2) scoret målene.

