Stortingsflertall for damefotball på åpne kanaler

TIL FOLKET: Mesterskap i fotball skal fra nå gå åpent for norske tv-seere. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Regjeringspartene har sikret flertall for forslaget om at fotball-VM og -EM for kvinner skal vises på åpne kanaler.

Regjeringspartiene sikret fredag flertall for forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt når de samlet ber regjeringen endre kringkastingsforskriften. Endringene medfører at fotball-VM og fotball-EM for kvinner skal anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning. Dermed er mesterskapene sikret vederlagsfri visning på TV. – Dette er en håndsrekning til debatten om likestilling i fotballen. Vi håper damelandslaget tar det imot som en motivasjon i sluttspillet hvor vi alle heier på dem, sier Høyres idrettspolitiske talsperson Tage Pettersen. – Idrett gir fellesskapsfølelse, selvsagt også når det er kvinner på banen. Tida da mannefotball fikk spesialbehandling på TV er over. Vi får en seier på Stortinget for fotballen i dag og håper landslaget kaprer en seier på fotballbanen i morgen, sier Rødts vararepresentant Seher Aydar. På den norske listen står blant annet sommer-OL, vinter-OL, EM og VM i håndball for kvinner, VM på ski og VM og EM i fotball for menn. (©NTB)