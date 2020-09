Straffe på overtid spolerte Tottenham-festen mot Newcastle

Tottenham ledet 1-0 etter sjansesløseri hjemme mot Newcastle søndag, men etter en omdiskutert straffe på overtid forsvant seieren. Kampen endte 1-1.

Sjansesløseriet kostet Tottenham dyrt i hjemmemøtet med Newcastle.

Etter å ha filleristet gjestene gjennom stort sett hele kampen var det gjestene fra Newcastle som jublet høyest da sommeren blåste av kampen. På overtid scoret Callum Wilsons fra straffemerket og stjal to poeng fra vertene.

Dermed ble det poengdeling i London etter at Lucas Moura hadde sendt gjestene i ledelsen i første omgang.

Tottenham dominerte kampen fra start og tok ledelsen etter 25 minutters spill. Det var utrolig nok Tottenhams eneste scoring inntil dommeren blåste straffe etter at ballen traff Eric Dyer i hånden på overtid.

At hjemmelaget kun ledet med ett mål da straffen ble gitt kan gjestene takke en svært god Karl Darlow for. Briten sto som en levende vegg i første omgang. Et skadeskutt Newcastle-lag framsto tannløst og svært lite målfarlig i 90 minutter.

(©NTB)