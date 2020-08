Straffebonanza da Vålerenga slo Brann i Bergen

Tre straffespark var blant ingrediensene da Brann gikk på sesongens femte tap. Nå øker presset på Lars Arne Nilsen ytterligere.

BRANN - VÅLERENGA 1-2:

Gjestene fra Oslo omsatte til slutt to straffespark i mål, og sørget for sesongens sjette seier og tredjeplass i Eliteserien.

For Brann er situasjonen en annen, og tapet betyr at presset på en allerede hardt presset Lars Arne Nilsen øker.

Klubbens styreleder Eivind Lunde ville til Nettavisen torsdag ikke kommentere om han har tillit til Lars Arne Nilsen, og spørsmålene vil ikke bli færre etter et nytt tap i ligaen - det femte for sesongen.

Etter kampslutt var Branns kaptein og målscorer Kristoffer Barmen langt nede.

- Vi får det ikke til. Kampen i seg selv er en ting, men det er resultater som teller i disse tider, og det går imot i dag. Kampen ble avgjort på tre straffer og en fem-seks-syv straffesituasjoner, så det er litt tilfeldig hvem som får dem og ikke, sier han til Eurosport.

Les også: Utvist før pause: Molde med ni spillere gikk på overraskende tap

PRESSET: Lars Arne Nilsen og Brann har ikke fått det til å fungere denne sesongen. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Straffebonanza: - Merkelig

Det er imidlertid ikke bare Nilsen som har fått kritikk den siste tiden.

Også dommerstanden i Eliteserien har fått så ørene flagrer store deler av sesongen, og også i lørdagens oppgjør oppsto det situasjoner som fikk flere til å reagere.

Hoveddommer Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket hele tre ganger, og spesielt det første idømte straffesparket etter 10 minutter vakte reaksjoner.

Daouda Bamba fikk ballen inne i feltet med Vålerengas Ivan Näsberg i ryggen. VIF-stopperen holdt rundt Branns ivorianske spiss, før det virket som han slapp taket i tide.

Moen mente imidlertid unggutten var i overkant tøff i situasjonen, og dømte straffespark.

- Jeg synes det er fryktelig strengt dømt, var Eurosport-ekspert Tor Ole Skulleruds umiddelbare reaksjon.

Kristoffer Barmen omsatte straffesparket i mål, før han senere fikk en smell i det som ble en ny straffesituasjon.

Brann-spilleren fikk hodet først på et innlegg, mens Vålerenga-keeper og navnebror Kristoffer Klaesson kom for sent inn i situasjonen og endte med å bokse Barmen i bakhodet.

Moen vinket imidlertid spillet videre, til forundring blant mange.

- Straffe for å gå opp i hodeduell? Spesielt. Ikke straffe for knyttneve i bakhodet? Merkelige saker, skrev TV 2-ekspert Kasper Wikestad, mens tidligere Eliteserie-dommer Svein-Erik Edvartsen var klar på at straffesparket som ble gitt var feil.

- Nesten unødvendig å kommentere. Aldri straffe selvsagt, skriver han, og legger til at Brann imidlertid skulle hatt straffe da Barmen ble bokset i hodet av Klaesson.

- VIF-målvakten skulle også hatt gult for hensynsløs opptreden, skriver han.

Heller ikke VIF-spiller Sam Adekugbe, som måtte se kampen fra sofaen som følge av skade, klarte å dy seg da Bamba fikk straffe innledningsvis.

- Wow, et straffespark. Norske dommere har vært så skuffende i år, skriver venstrebacken på Twitter.

STRAFFE: Her er Vålerengas Ivan Näsberg for tøff med Daouda Bamba, ifølge hoveddommer Svein Oddvar Moens bok. Foto: Skjermdump/Dplay

Brann-hands og Finne-dobbel

Det var imidlertid ikke siste gangen Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket lørdag.

Også etter halvtimen spilt var det duket for et nytt straffespark da en avslutning fra Aron Dønnum smalt i armen på Robert Taylor.

Tidligere Brann-spiller Bård Finne utlignet til 1-1, til tross for at Håkon Opdal var på straffesparket.

Lagene gikk til pause med uavgjort, men det tok kun tre minutter av den andre omgangen før kampens tredje straffespark var et faktum.

Ruben Kristiansen var for sent ute i en duell med Matthias Vilhjalmsson, og endte med å felle islendingen inne i eget felt.

Finne fikk muligheten på ny, og dundret ballen kontant i nettet til 2-1.

På Brann-benken satt en skuffet Lars Arne Nilsen, som allerede før kampen var under stort press.

Hans mannskap har slitt med å få det til å svinge denne sesongen, og heller ikke lørdag maktet de å sette inn noen skikkelig sluttspurt.

Jon-Helge Tveita fikk vertenes beste mulighet etter hvilen, men hans heading snek seg utenfor målet til Klaesson.

Resultatet betyr at bergenserne blir liggende på åttendeplass før runden sluttspilles søndag.