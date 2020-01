Straffemiss fra Vardy da Leicester tapte

Jamie Vardy bommet på straffespark da Leicester ga fra seg ledelsen og tapte 1-2 mot Burnley i Premier League søndag.

Leicester hadde en gyllen muligheten til å komme à poeng med Manchester City gjennom seier i bortekampen mot Burnley, men med straffemiss fra Vardy og vinnermål av vertenes Ashley Westwood ble det istedenfor Leicester-tap.

Vardy fikk muligheten fra straffemerket etter 68 minutter da Ben Mee hadde dratt ned Harvey Barnes i boksen. Der ble den engelske spydspissen stoppet av Nick Pope som slengte seg ned og reddet straffesparket.

Ti minutter senere var Westwood frampå og gjorde at Burnley snudde fra nederlag til seier mot Leicester.

Soloprestasjon

For Leicester gikk opp i ledelsen etter 33 minutter. Barnes forserte hele veien fra midtbanen og avsluttet i mål via Pope etter et flott soloraid.

Ledelsen sto seg til pause, men etter 56 minutter kom utligningen for Burnley på dødball. Mee raget høyest på bakerste stolpe, og etter en redning på streken fra keeper kunne Chris Wood dytte returen inn i mål.

Samme Mee som bidro til utligningen kunne fort blitt syndebukk da han forårsaket straffespark tolv minutter senere, men istedenfor ble det strafferedning og til slutt seier for Burnley.

Ny Vardy-sjanse

Etter 79 minutter scoret Burnley igjen. Johnny Evans' forsøk på klarering etter et innlegg endte opp rett i beina på Westwood, som kontant banket ballen i mål til 2-1.

Minuttet før hadde Vardy nok en gang en sjanse til å gi Leicester ledelsen. Innebytter Kelechi Iheanacho sendte Vardy alene med keeper, men skuddet med venstrefoten gikk rett på Pope.

Leicester fortsatte å presse på for scoring etter Burnleys ledermål, men ingenting gikk forbi Pope, som sto en meget god 2. omgang.

Med tapet står Leicester med 45 poeng etter 23 kamper, tre bak 2.-plasserte Manchester City og seks foran 4.-plasserte Chelsea. Neste kamp i ligaen er onsdag hjemme mot West Ham.

