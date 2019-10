Straffespark reddet Liverpool fra poengtap

Liverpool så ut til å gå av banen uten tre poeng for første gang på 17 ligakamper, men et straffespark på overtid sørget for 2-1-seier mot Leicester lørdag.

Liverpool hadde god kontroll i 80 minutter, men da Ayoze Pérez lurte Fabinho og sendte av gårde en fin stikker til James Maddison var lagene like langt på Anfield. Engelskmannen avsluttet via keeper Adrián til 1-1.

Men Leicester-trener Brendan Rodgers måtte likevel se at hans gamle arbeidsgiver stakk av med alle tre poengene på overtid.

Tre minutter på overtid ble jubilanten Sadio Mané lagt i bakken av innbytter Marc Albrighton. Dermed kunne James Milner sette inn 2-1 på straffespark.

– Moderne angrepsspillere går i bakken om det er kontakt. En stor skuffelse fordi vi ga så mye og følte at vi var nær å få et poeng vi hadde fortjent, sa en svært skuffet Rodgers til pressen etter kampen.

Liverpool økte seiersrekken i Premier League til 17 strake, én bak Manchester City som innehar rekorden, og den åttende strake i årets sesong. Det betyr full pott med 24 poeng.

– Vi har ikke råd til å slippe opp for mange ganger. Vi har hatt en god start på sesongen, men det er fortsatt lenge igjen. Poengene vil tok i fjor teller ikke, så vi må fortsette å holde nivået oppe, sa matchvinner Milner.

50 mål på 100 kamper

De rødkledde tok tak i taktpinnen på direkten og skapte den første store sjansen etter 13 minutter. Etter godt forarbeid fra Trent Alexander-Arnold fikk James Milner sjansen på volley på bakre stolpe. Avslutningen gikk like over mål.

Som tilrettelegger gikk det bedre for Milner, for etter 40 minutter sendte han en strøken bakromspasning til Mané. Alene med Kasper Schmeichel var senegaleseren sikker som banken til sitt 50. mål på 100 kamper i Premier League for Liverpool.

Minuttet før pause fikk Mané muligheten til å doble ledelsen, men avslutningen gikk rett på Schmeichel.

Straffet

Like etter pause fikk Mohamed Salah en stor mulighet til å legge på til sitt femte ligamål for sesongen. Men en strålende redning fra Schmeichel gjorde at det fortsatt var håp om poeng for gjestene.

Mané og Salah kombinerte seg fint til en fin mulighet etter 56 minutter, men avslutningen fra førstnevnte traff ikke mellom stengene. Da heller ikke Andy Robertsons langskudd overlistet den danske sisteskansen etter 67 minutter, straffet Leicester sjansesløsingen med utligning.

Det skulle likevel ikke holde til poeng.

(©NTB)