Strålende utgangspunkt for Rosenborg etter 3-1-seier borte mot Maribor

Rosenborg nærmer seg den fjerde kvalifiseringsrunden i mesterligaen etter 3-1-seier borte mot slovenske Maribor onsdag.

Alexander Søderlund banket først inn et frispark fra snaue 30 meter og sørget for et svært viktig bortemål for Rosenborg etter 50 minutter. Deretter doblet samme mann til 2-0 13 minutter senere.

Maribor reduserte til 1-2 på et langskudd etter 70 minutter, før Mike Jensen økte til 3-1 omtrent direkte fra avspark.

Med tomålsseier i bagasjen hjem fra Slovenia har trønderne et strålende utgangspunkt før returoppgjøret på Lerkendal tirsdag. Slås slovenerne over to kamper gjenstår ett hinder før gruppespillet i mesterligaen. Der har ikke Rosenborg vært siden 2007.

Ikke over

– Vi la opp en plan og den fulgte vi. Vi slapp til litt mot slutten, men ellers var det prikkfritt. Vi har et ekstremt bra utgangspunkt, sa tomålsscorer Søderlund til TV 2.

Han har for alvor våknet de siste månedene etter en svak start på sesongen. Han takket trenerne som har beholdt troen på ham.

– Vi er nære, men det mangler fortsatt 90 minutter. Vi ser at de har mange skudd på mål og skaper farligheter. Vi må være på tå hev hele veien, sa Jensen om returoppgjøret.

Også trener Eirik Horneland var tydelig på at dobbeltoppgjøret på ingen måte er avgjort.

– Det er fullt mulig å tape det her. Vi må opp i ringene og møte opp med samme holdning neste kamp, sa han til TV 2.

Skadetrøbbel

Rosenborg måtte klare seg uten formspiller Anders Konradsen. Han måtte stå over på grunn av kjenning med en skade. Inn kom Gjermund Åsen.

Og før kvarteret var spilt i Slovenia var det mer dårlig skadenytt for trønderne. Forsvarsbauta Tore Reginiussen måtte forlate banen.

Fram til det hadde trønderne vært solide, og det fortsatte de å være utover i omgangen. Faktisk var det først på overtid av den første omgangen at hjemmelaget Maribor spilte seg til en ordentlig sjanse.

Andrej Kotnik dro til fra 16 meter, men like over RBK-målet.

Søderlund-dobbel

Og den andre omgangen startet strålende for Rosenborg. Fem minutter var spilt da Mike Jensen ble felt på snaue 30 meter.

Frisparket skulle Søderlund ta, og det endte på strålende vis. Spissen hamret til og ballen gikk i det lengste hjørnet. Keeper var på pallen, men kunne ikke forhindre en viktig scoring for gjestene.

Hjemmelaget måtte slå tilbake, og da ga de også fra seg rom. Rosenborg var fulle av selvtillit og spilte seg til sjanser. Både David Akintola og Jensen fikk skyte fra gode posisjoner, men uten å få uttelling.

Etter en drøy time satt den igjen for Rosenborg. Åsen la inn fra høyre, og på bakre stolpe steg Søderlund til vers og headet inn 2-0.

Slo tilbake på direkten

Maribor så ut til å være på vei inn i kampen da Marcos Tavares banket inn et langskudd med 19 minutter igjen å spille, men Rosenborg svarte direkte.

De gikk framover på direkten og Mike Jensen satte inn 3-1.

Gjør RBK jobben på Lerkendal, venter vinneren av Dinamo Zagreb – Ferencvaros i siste kvalifiseringsrunde før gruppespillet i mesterligaen. De spilte 1-1 i Kroatia tirsdag.

Skulle Rosenborg gå videre mot Maribor er de uansett sikret gruppespill i årets europaliga.

(©NTB)