Strålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen

FEIRET SEIER: Ståle Solbakken kan feire et godt utgangspunkt i kvalifiseringen til Champions League. Her fra en tidligere kamp. Foto: Liselotte Sabroe (NTB scanpix)

FC København har én fot i neste runde i mesterligakvalifiseringen etter at de tirsdag kveld vant 2-0 borte mot walisiske The New Saints.

Scoringer av Pieros Sotiriou og Robert Skov sørget for at danskene vant 2-0 i det første av to oppgjør i den andre kvalifiseringsrunden. Dermed må det en kollaps til i Parken neste uke om Solbakken & co. ikke skal ta seg videre. Også Omar Elabdellaoui og hans Olympiakos har et fint utgangspunkt før returoppgjøret. Grekerne spilte 0-0 borte mot tsjekkiske Viktoria Plzen. Den norske høyrebacken spilte 90 minutter. Rosenborg er Norges representant i mesterligakvalifiseringen. Trønderne spiller onsdag kveld borte mot hviterussiske BATE Borisov i det første av to oppgjør. Skulle RBK gå videre, venter enten AIK eller Maribor i neste runde. Med seier også der venter en siste playoff. Forrige gang klubben fra Trondheim deltok i mesterligaen var i 2007/08-sesongen. (©NTB)