Strand Larsen bøtter inn mål i Groningen: - Det kunne vært flere

Jørgen Strand Larsen har blitt en hit i Eredivisie. Nå forteller 20-åringen om starten i Nederland, stempelet som «grineunge» og rådet fra Arjen Robben.

- Jeg tror nok det er mange som kan gå tilbake og si «fy faen, for en drittunge Jørgen var da han var yngre, for det var bare sutring», men ingen kan ta meg på hvor mye jeg vil vinne.

Det sier Jørgen Stand Larsen, en av Norges heteste spisser for øyeblikket, på telefon til Nettavisen.

Det har nemlig vært liten grunn til å være nedfor for 20-åringen i det siste. Spissen har vært en åpenbaring for Groningen etter overgangen fra Sarpsborg i september, og står med smått utrolige 12 målpoeng på de 16 første kampene i den nederlandske toppdivisjonen.

- Det har vært en god start med god uttelling, er hovedpersonens egne nøkterne beskrivelse av tilværelsen i nederlandsk fotball, før han offensivt påpeker;

- Det kunne også vært flere.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tar i bruk større ord for å beskrive den tidligere Sarpsborg-spissen.

Han var tidlig klar på at Strand Larsen har kvaliteter som gjør at han kunne lykkes også utenfor Norges grenser, og sier han bare har gått og ventet på at unggutten skulle slå ut i full blomst.

- Jeg er vel den som er minst overrasket. Han har alt som kreves, sier svensken til Nettavisen, før han trekker fram 20-åringens «attitude».

- Det bor en liten «drittsekk» i ham på godt og vondt, forteller han, og mener holdningen samtidig drar Strand Larsen litt lengre enn mange andre.

- Men han har alltid vært en «grineunge». Jeg har sett ham spille siden han var 10-11 år og det har vært grining når det har gått imot, og grining når han har tapt kamper. Men det er også litt av «attituden» som drar ham litt lenger, sier han.

Strand Larsen er langt fra fremmed for karakteristikken når Nettavisen konfronterer ham med Jonssons uttalelser.

Snarere tvert imot.

- Han treffer «on point» der. Det var slik da jeg var yngre, men det har heldigvis ikke fortsatt i samme sporet. Men da jeg var yngre kunne jeg sette meg ned midt på banen og begynne å gråte fordi vi var i ferd med å tape kampen. Det sier litt om hvor viktig fotball er for meg, sier 20-åringen.

Spissen, som bodde i fotballgale Italia mens han spilte for Milan U19 i 2017 og 2018, tror folk som så ham i barneårene har et helt spesielt inntrykk av ham på banen.

- Men ingen kan ta meg på hvor mye jeg vil vinne.

Han får støtte av Jonsson, som kjenner svært godt til Groningens nye gullkalv.

- Man må ha det lille ekstra i seg, og bli sur og gretten når man taper. Akkurat det har Jørgen hatt, og det må man ha. Man kan ikke være snill gutt, slik fungerer ikke livet.

Strand Larsens målhunger og vinnerskalle er heller ikke helt ulik en annen norsk 20-åring.

Også Erling Braut Haaland viser sitt tydelige kroppsspråk når han misser en sjanse eller ikke får ballen i bakrom, og Strand Larsen ser likhetstrekk mellom ham selv og sin tidligere spisskollega på aldersbestemte landslag.

- Det er nok et likhetstrekk, ja. Jeg husker vi var sånn da vi spilte på landslaget sammen. Han og meg samtidig på banen kunne bli litt mye innimellom, men det var i hvert fall bra med vinnerskalle på topp. Og du ser det jo på han også nå. Han har bare utviklet den til å bli et monster. Det er utrolig kult å se på.

Fikk Robben-råd: - Har ikke tenkt på annet

Vinnerviljen har vært med på å dra Strand Larsen på hans andre utenlandsopphold i karrieren.

I Groningen har den høyreiste spissen virkelig slått ut i full blomst. Haldenseren erkjenner at han ikke hadde trodd det skulle lykkes i så stor grad så raskt som det har gjort, men påpeker at han raskt ble kastet rett inn på laget.

Mange av målene til spissen har kommet fra kloss hold etter å ha utmanøvrert sin oppasser etter innlegg.

Det er på ingen måte tilfeldig.

Da Strand Larsen kom til klubben, fikk han raskt kontakt med landslagsikonet Arjen Robben.

36-åringen, som er tilbake i moderklubben etter en vanvittig klubbkarriere i Bayern München, Chelsea og Real Madrid, hadde tidlig tanker om hvordan Strand Larsen bør forholde seg inne i motstanderens boks.

- Noe av det første han sa til meg var «hold deg på blindsiden og utenfor motstanderens synsfelt», og det er omtrent slik jeg har scoret alle målene mine. Det var det første han sa til meg, og jeg har ikke tenkt på annet siden, sier Strand Larsen.

Han påpeker at Robbens råd ikke på noen måte er revolusjonerende, men hyller 36-åringen for i det hele tatt å ta seg tid til en 20 år gammel nysignering fra Sarpsborg.

- Han hadde ikke trengt å snakke med noen egentlig, men han er en utrolig fin fyr og utrolig jordnær. Jeg har fått tipset jeg fikk av ham fra mange andre også, men det handler mer om å få det fra selveste Robben, mens han står og peprer innlegg og viser hvordan det skal gjøres, sier han.

Ikke fått Ståle-telefon

Strand Larsen var en viktig bidragsyter da «nødlandslaget» imponerte stort mot Østerrike.

Oppgjøret i Wien var 20-åringens første landskamp på seniornivå, etter å ha gått gradene fra G16- til U21-landslaget.

Siden oppgjøret mot Østerrike har karrieren til haldenseren skutt ytterligere fart, og mange mener nå han bør banke på en landslagsplass bak Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King på A-landslaget.

Enn så lenge har han imidlertid ikke hørt noe fra Ståle Solbakken, som skal ha tatt en prat med flere av spillerne som fikk tillit av Lars Lagerbäck.

- Jeg vil tro den praten er med dem som har vært mest i varmen. Om praten skulle komme er det en positiv ting, men det er ikke noe jeg sitter og venter på, forteller Strand Larsen, og fortsetter.

- Det er ikke sånn at jeg håper det er Ståle hver gang jeg ser et ukjent nummer ringe. Det hadde selvfølgelig vært kult, men jeg vet samtidig at jeg bare er 20 år og at jeg leverte en god innsats mot Østerrike. Så får man ta ting som det kommer.

- Er det et mål for 2021 å komme med i landslagstroppen?

- Det er klart det er et mål. Jeg hadde ikke satt meg det i 2020, men når man får den kule muligheten gir det blod på tann. Hvorfor ikke ha det som et lite delmål for 2021? Samtidig må man se realiteten, for Norge har tre veldig gode spisser, sier han.

Jonsson på sin side er forholdsvis sikker på at Solbakken har Strand Larsen på blokka når han kartlegger en fremtidig landslagstropp.

- Han er nok i loopen. Spissene som er der nå er brutalt gode, spesielt Haaland. Men hvorfor skal han ikke være i loopen etter han, Sørloth og King? Det er jeg helt sikker på at han er.

I fotsporene til Suarez og Nevland

Tidligere i januar nådde Strand Larsen en milepæl som gjør at han er i svært godt selskap i Groningen.

Etter å ha notert seg for både mål og målgivende mot Utrecht, passerte han ti målpoeng på kun 14 kamper.

Kun Erik Nevland var på samme antall på målpoeng færre antall kamper, mens spillere som Luis Suarez og Marcus Berg brukte begge 18 kamper på å passere 10 målpoeng under deres i tid i klubben.

Strand Larsens nye arbeidsgiver har nemlig en tradisjon for å utvikle spisser som selges videre til andre større klubber.

Fått med deg denne?

Nevnte Suarez fikk totalt 37 kamper for den nederlandske klubben (15 mål) før han forsvant til Ajax, mens svenske Berg fikk i overkant av 50 kamper før han tok turen til Bundesliga i 2009.

Om målene fortsetter fortsetter å renne inn når vår etter hvert blir til sommer, er Strand Larsen klar over at han da kan være en aktuell mann for enda større klubber.

- Ja, jeg vil tro det, og det er jo slik verden fungerer også ute i de store ligaene, på samme måte som at du kan ta steget til Rosenborg eller Molde om du gjør det bra i Norge, forteller han.

Potensielle beilere er imidlertid ikke et tema for verken Strand Larsen, hans agenter Tore Pedersen og Patrick Ferreira eller Groningen.

Spissen er ydmyk på at han har fått godt betalt i form av målpoeng denne sesongen, og stresser på ingen måte med å ta neste steg i karrieren.

Samtidig vet han at Groningen ikke vil stå i veien om en større klubb kommer på banen etter hvert.

- Jeg er sikker på at de ikke vil ødelegge for meg om det skulle komme et tilbud, sier han avslutningsvis.

