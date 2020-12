Strand Larsen herjet for Groningen - ble matchvinner i drama

Jørgen Strand Larsen er i ferd med å levere en strålende sesong for sin nye klubb Groningen, og noterte seg for to nye scoringer mot Sparta Rotterdam.

Sparta Rotterdam - Groningen 2-3 Unggutten leverte en svak førsteomgang, men etter hvilen luktet det svidd av haldenseren som scoret to og ble matchvinner da Groningen tok nok en seier. Fikk tilsnakk Scoringen kom etter innlegg i den andreomgangen, og det var ikke en tilfeldighet skal vi tro spissen selv. - Jeg fikk litt kjeft i pausen, fordi jeg mistet for mye ball og det var jeg helt enig i selv. Man var rett og slett ikke helt venn med kula, og vi har ikke råd til å miste den for mye. Jeg fikk beskjed om å holde meg unna ballen, og det fungerte kan du si, forteller han til Nettavisen og ler. - Da vil jeg tro han var mer fornøyd etter kampen? - Ja, det var han absolutt. De er veldig opptatt av min utvikling, og det vet at man kan få litt variable forestillinger av en 20-åring. Men jeg lærer for hver kamp, og er på riktig sted. Han forteller videre at oppmerksomheten rundt han øker for hver kamp han spiller, og det trives han med. - Jeg har gjort intervjuer herfra til Aalesund nå, føles det ut som. Det blir mer oppmerksomhet når man gjør en slik kamp, og det er jo naturligvis et godt tegn. Jeg trives veldig i Groningen, og er på rett sted, avslutter spissen. 1-1 til pause Strand Larsen byttet klubb fra Sarpsborg 08 til Groningen tidligere denne sesongen, og har levert varene for sin nye nye klubb. Det nederlandske laget har spilt godt og kjemper om en sterk topp 5-plassering i Eredivisie, mye takket være spisstalentet fra Halden. Les også: Sjokkscener i Tyskland: Gladbachs Marcus Thuram spyttet motspiller i ansiktet I lørdagens oppgjør mot Sparta Rotterdam var det gjestene fra Groningen som best i gang, og Wessel Dammers satt inn kampens første scoring. Like før pause kom utligningen fra hjemmelaget og Lennart Thy, før det var duket for Strand Larsen. To raske scoringer Ti minutter ut i den andre omgangen var det nordmannen som sendte Groningen tilbake i føringen, og det var på typisk Strand Larsen-vis. Den høyreiste spissen hadde sneket seg inn på bakerste stolpe, og avsluttet praktfullt inn sitt første mål. Han var derimot ikke ferdig der, for kvarteret før full tid var han frempå igjen. Denne gangen kom innlegget langs bakken, og jobben var enklere for spissen. Rotterdam fikk inn en redusering, men kom aldri nærmere poeng og Groningen med det sin fjerde strake seier i serien. Strand Larsen står nå med fem mål og fire assist på sine første tolv kamper for klubben.