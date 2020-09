Strand Larsen kom inn etter 67 minutter: Ble hat trick-helt for U21-landslaget

Jørgen Strand Larsen fikk bare 33 minutter på banen, men ble like godt tremålsscorer for U21-landslaget i 6-0-seieren over Gibraltar.

6-0-seier er isolert sett et godt resultat i landslagssammenheng, men mot miniputten Gibraltar var det mange som hadde håp om at Norges målrekord (8-0-seier) skulle ryke hjemme på Marienlyst. Slik gikk det derimot ikke.

Gjestene murte igjen bakover, og gjorde det vanskelig for Norge i store deler av kampen, før de gikk tom for krefter på tampen. Da rant målene inn. Jørgen Strand Larsen ble byttet inn i det 67. minutt, og rakk å score to ganger på straffespark og ett da han skled ballen i mål etter innlegg.

– Det ble avsluttet bedre enn vi var i første omgang. Mentalt er det vanskelig, de ligger med alle på rett side hele tiden, sa U21-trener Leif Gunnar Smerud til Dplay.

Strand Larsen ble spart til det gjensto en halvtimes tid og Norge spilte dermed uten en ren spiss i en times tid.

– Vi har en kamp til og ønsker Jørgen frisk til den, så det lå bak den avgjørelsen, sa Smerud, vel vitende om at Nederland, som venter i neste kamp, er en helt annen motstander enn Gibraltar.

Strand Larsen-showet gjorde uansett at det som se ut til å bli en sliteseier, i stedet til en storseier. Gibraltar gjorde livet surt for de norske U21-guttene fram til det gjensto et kvarter. Jens Petter Hauge spilte imidlertid førsteomgangen, og Bodø/Glimt-vingen er god for målpoeng som få, og sørget for at det sto 2-0 til pause.

Enorm

Først satte han et straffespark i mål etter 13 minutter, så tok han hovmesterrollen ti minutter seinere. Ett av kampens aller fineste angrep ble avsluttet med at Hauge fikk løpt seg fri på venstresiden, og levert ballen videre til Birk Risa, som sendte den videre i mål.

Hauge hadde en enorm mulighet til å bli tomålsscorer da han fikk prøve seg fra femmeteren like før pause, men Gibraltar-keeperen reddet mesterlig.

Etter en times spill fikk Norge to straffer på rappen. Risa brente den første himmelhøyt over mål og lot Jørgen Strand Larsen ta den andre. Sarpsborg-spissen brukte bredsiden og scoret sikkert.

Tampen

På tampen av kampen så det ut til at kreftene tok slutt for gjestene fra Gibraltar. Rise ble tomålsscorer med hodet, før Strand Larsen ble det samme da han skled inn 5-0. To minutter før full tid fikk Norge straffe nummer fire i kampen, og Strand Larsen scoret sikkert.

Norge ligger på tredjeplass i EM-kvalifiseringen med ti poeng etter seks kamper. Portugal (12) og Nederland (15) er foran og har en kamp mindre spilt.

(©NTB)