Strand Larsen matchvinner for Groningen

Jørgen Strand Larsen scoret sitt niende mål for sesongen da Groningen slo Zwolle 1-0 i nederlandsk æresdivisjon i fotball lørdag.

Den norske måltyven har imponert stort i Groningen-drakta denne sesongen, og lørdag fortsatte han storspillet på hjemmebane.

Kun 16 minutter var spilt da Strand Larsen satte inn 1-0 på volley etter et innlegg fra svenske Gabriel Gudmundsson. Målet betyr at østfoldingen plasserer seg i tetsjiktet på toppscorer-statistikken i den nederlandske æresdivisjonen.

Venlo-spilleren Giorgos Giakoumakis har riktignok hele 21 mål så langt, men deretter følger et kobbel med sine spillere som har rett over og rett under ti mål.

Lørdagens seier betyr at Strand Larsens Groningen er nummer seks på tabellen. Opp til ledende Ajax skiller det 13 poeng.

Strand Larsen ble byttet ut fire minutter på overtid.

(©NTB)

