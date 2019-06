Strandberg delte bilde fra operasjonsbordet: - Viser hvilken ekstrem prosess kroppen har vært gjennom

Stefan Strandberg (28) forteller at han var nær å gi opp fotballkarrieren, men etter seks operasjoner er han tilbake på landslaget.

OSLO (Nettavisen): Strandberg hadde ikke spilt siden februar 2017, før han i vår returnerte til fotballbanen for russiske Ural. Gode prestasjoner for klubblaget resulterte i at landslagssjef Lars Lagerbäck tok han med i den norske troppen som skal møte Romania og Færøyene i EM-kvalifiseringen førstkommende fredag og mandag.

Strandberg er lykkelig over å være tilbake. Nylig markerte han sitt comeback på fotballbanen med å dele et bilde på sin Instagram-profil.

- Du bryter ned kroppen fullstendig



Nettavisen har fått tilsendt et av bildene fra Strandberg som forklarer at han vil vise noe av det han har vært igjennom på operasjonsbordet de siste årene.

OPERASJON: Stefan Strandberg har måttet gjøre dette en rekke ganger for å redde karrieren. Foto: (Privat)

- Seks ganger åpnet de meg opp og gikk inn sånn. Det viser hvilken ekstrem prosess kroppen og beina har vært gjennom. Å gjøre noe sånt én gang kan gå greit, men så mange ganger … Du bryter ned kroppen fullstendig etter en sånn operasjon fordi man må ligge i ro og så skal man bygge seg opp igjen. Seks ganger med så store påkjenninger er ikke lett for kroppen, og mentalt så er det helt jævlig, sier Strandberg til Nettavisen.

Han innrømmer at han var nær med å gi opp hele karrieren.

- Ja, ved flere anledninger. Det har vært mange ganger jeg har tenkt at det ikke går. Når også diverse leger og helsepersonell har tvilt og tenkt at det ikke går, så har man tenkt at man ikke klarer å komme tilbake, forteller 28-åringen.

Kjærligheten for fotballen fikk han imidlertid til å satse videre.

- Det er alt jeg har gjort, så det å gi opp har sittet for langt inne. Jeg har presset meg selv. En dag så løsnet det. Ingen kan gi meg en god forklaring på hva det var, men heldigvis så løsnet det. Det er fantastisk, sier Strandberg.

LEKER SEG MED BALL: Stefan Strandberg er glad for å være tilbake på fotballbanen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Takker for støtten



Han passer også på å takke de som har støttet ham under den tøffe perioden. Det gir han også utrykk for i den nevnte delingen på Instagram.

- Det er til de som har vært der for meg, forklarer Strandberg.

Han opplever at det var lett å skille ut de vennene det virkelig var verdt å ta vare på da ting ikke gikk hans vei.

- Det er lett å være der for deg når det går bra og man er høyt oppe etter å skrevet under på en bra kontrakt. Folk ser masse penger, raske biler og sånne ting. Da er det kult å være der, sier nordmannen.

Det var imidlertid da han hadde det tøffest at de virkelig gode vennene stilte opp.

- Det er en liten kjerne rundt meg som har støttet meg når jeg har trengt det og jeg har vært på mine mørkeste steder. Den meldingen er til dem, forklarer Strandberg.

Jakter ny klubb

28-åringen er kontraktsløs til sommeren, men den lovende returen til fotballbanen har gjort ham attraktiv for andre klubber. Strandberg bekrefter til Nettavisen at han allerede har mottatt tilbud fra flere russiske klubber, men vil ikke si noe om han kommer til å fortsette i Russland.

- Jeg har sagt at jeg vil bli ferdig med denne samlingen først. Det er viktig for meg å levere på et høyt nivå og gjøre den jobben Lars og «Perry» setter meg til, sier landslagsspilleren.

For det er landslaget som står i fokus for midtstopperen. 28-åringen legger ingen skjul på at han er takknemlig overfor landslagsledelsen som har gitt ham sjansen.

- Jeg hadde ikke spilt fotball så lenge, så det var en fantastisk telefon å få. Det var ekstremt gledelig. Jeg er veldig takknemlig overfor Lars og «Perry» at de har tatt meg inn igjen, sier Strandberg.

Så gjenstår det å se om han blir å se på banen i de kommende kvalikkampene. Norge møter først Romania på Ullevaal på fredag, før Færøyene borte står for tur den påfølgende mandagen.