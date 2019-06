Streng rasjonering av sol og strand for VM-laget

Fra den norske VM-troppens hotell på Promenade des Anglais i Nice ligger Middelhavet innbydende på motsatt side av veien, men sol og strand rasjoneres strengt.

– Vi fikk lov til å bade eller være ute i 20 minutter i dag, og så fikk vi ikke lov til å ligge og sole oss, men var nødt til å bade om vi ville på stranden, sa Vilde Bøe Risa til NTB under pressemøtet onsdag.

– Og så hørte jeg rykter om at i morgen får vi ikke lov til å bade en gang.

Hun har ingen innvending mot den strenge instruksen og setter uansett pris på å bo der.

– Det er jo en grunn til at vi ikke får lov til å sole oss. Det drar energi ut av oss, og vi har trening senere. Men det er deilig å bo ved havet, synes hun.

Landslagssjef Martin Sjögren synes ikke instruksen er så streng.

– Vi har hatt noen «reminders» om hva som gjelder. Vi kom ned til behagelig varme, men vi er ikke her for å sole og bade. Vi er ikke her på semester, men for å gjøre en jobb, og jeg er ikke et dugg urolig for at vi ikke skal gjøre det, sier han til NTB.

Badekar og Mario

Det er ikke alle spillerne som benytter seg av sin dagsrasjon av sol og sjø.

– Vi får lov å gå ut, og jeg vet at det er flere som har vært ute og badet litt, men det er ingen som ligger og steker i solen. Alle er her for å prestere, og det faller oss helt naturlig at vi ikke soler oss, sier Kristine Minde, som selv ikke har testet temperaturen i Middelhavet.

– Nei, men jeg har badet mye i badekaret på hotellrommet, ler hun.

– Vi har lov å ta oss en dukkert hvis vi vil, men det er ingen som legger seg i sola. Vi ønsker å være best mulig på kampdagen, så vi sitter mye på rommet og ser ut på utsikten og synes det er fint. Men det går veldig greit å sitte inne og spille Mario eller se litt på film og sånt også, sier Guro Reiten.

Avveksling og sokkeskille

Hun synes det er greit at man har endret litt på rutinene. Etter fast formiddagstrening etterfulgt av pressemøte ble det både onsdag og torsdag i stedet pressemøte på hotellet om ettermiddagen fulgt av trening på kveldstid.

– Vi er i samlingens uke fem, og da er det på tide å gjøre om litt på rutinene, sier hun.

Sjögren er helt på linje med henne.

– Tirsdag var det helt treningsfri selv om vi hadde reisedag. Vi har en rolig formiddag nå, og så girer vi opp igjen inn mot kampen. Vi bryter mønsteret litt og har et annet opplegg. Det blir på alle måter viktig med friske hoder lørdag, sier han.

Elise Thorsnes er blant dem som gir avkall på soling og tar det hun får.

– Vi fikk lov til å ta oss et bad i dag, men det blir ingen soltid. Når stranda er så nærme så er det fristende å komme seg ut og få litt brunfarge, men vi har lyst til å være med i VM så lenge som mulig. Så vi får nøye oss med sokkeskille og krage rundt nakken.

(©NTB)