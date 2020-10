Strengere karantenegrep får konsekvenser for idretten – nye kamper i fare

Regjeringens karantene-innstramminger får klare konsekvenser for idretten. Det jobbes på spreng med å finne løsninger for håndball-EM og ski-verdenscupen.

Mandag varslet regjeringen at det ikke lenger vil bli gitt karanteneunntak for arbeidsreiser til land som har så høyt smittetrykk at de defineres som røde av EU. Dermed bortfaller muligheten for å følge et forenklet karanteneopplegg ved innreise til Norge for personer som har vært på arbeidsreise i disse landene.

De fleste land i Europa er i øyeblikket rødfargede.

Les også: Stod frem som homofil: Nå vekker nyheten også oppsikt i utlandet

Dette får klare konsekvenser for idretten. Utøvere og lag fra en rekke idretter har den siste tiden gjennomført karantene i henhold til arbeidsreise-unntaket etter hjemkomst til Norge fra utlandet. Det gjelder eksempelvis håndballklubber som har spilt europacupkamper og landslagsalpinister som har kjørt verdenscuprenn.

Kulturminister Abid Raja (V) bekrefter overfor NTB at muligheten til å følge det forenklede karanteneopplegget nå forsvinner også for idretten.

– Varslet innstramming vil også gjelde idrettsutøvere som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag i idrettssammenheng, eller som returnerer til Norge etter tilsvarende oppdrag fra land som EU definerer som røde land, sier statsråden til NTB.

Kun fotballen har unntak

Raja påpeker videre at innstrammingen gjelder med mindre det foreligger særlige unntak. Innen idretten er det per nå kun innvilget unntak på ett eneste område.

– Per i dag foreligger et slikt unntak for internasjonal toppfotball i regi av Uefa, hvor Uefas smittevernprotokoll gjelder, sier Raja.

Samtidig jobbes det på spreng med å se på mulige løsninger for flere kommende arrangementer i lys av endringene som er gjort i karantenebestemmelsene. To peker seg i så måte ut.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) Foto: Vidar Ruud (NTB)

– Det er nå dialog mellom idretten og myndighetene for å få på plass smittevernprotokoller og dermed unntak for blant annet EM i håndball og verdenscup på ski nordiske grener i desember. Utøvere som kommer til Norge fra røde land, i henhold til EUs klassifisering, må som hovedregel belage seg på å bli underlagt ti dagers karantene, sier Raja.

Les også: TV-bildene sjokkerer: - Kommer med sterke anklager mot Real Madrid-stjerne

Håndball-EM arrangeres i Norge og Danmark i perioden 3. til 20. desember. I begynnelsen av desember skal blant andre verdens beste langrennsløpere gå verdenscup på Lillehammer.

Forutsetningen for gjennomføringen av begge arrangementene er altså at det kommer på plass et unntak fra dagens bestemmelser.

Kamper i fare

Den ferske innstrammingen i karantenereglementet vil også gjelde utenlandske utøvere som kommer til Norge for å konkurrere.

Allerede neste helg skal Nora Mørk og de øvrige stjernene i håndballklubben Vipers etter planen ut i mesterligakamp mot franske Metz i Kristiansand. Som følge av at de franske spillerne nå vil bli pålagt ti dagers karantene ved innreise til Norge, og ikke kan følge et forenklet opplegg med fritidskarantene, henger den kampen i en tynn tråd.

Les også: Rykteflom om United-profil i sosiale medier: Nå slår klubben kraftig tilbake

Da NTB snakket med administrasjonssjef Morten Løvø i Vipers onsdag ga han uttrykk for at usikkerheten er stor med hensyn til hva som vil skje med klubbens mesterligakamper i tiden som kommer.

En annen håndballklubb, Elverum, skal etter planen møte ungarske MOL-Pick Szeged i mesterligaen i november. Også den kampen er truet.

Karanteneunntaket som tidligere er gitt i forbindelse med arbeidsreiser har åpnet for at idrettsutøvere har kunnet ta to virustester med fem dagers mellomrom ved ankomst til Norge. Forutsatt at den første har vært negativ, har spillerne kunnet trene og spille kamper i påvente av den andre, mot å være i karantene på fritiden.

Dette er det altså ingen åpning for lenger dersom du har vært i et rødt land.

(©NTB)