Strengere koronarestriksjoner i London gir null tilskuere igjen

London blir flyttet til det strengeste nivå tre i Storbritannia. Det betyr at det ikke blir noen tilskuere på byens kamper i Premier League.

Nivå tre er det strengeste nivået for å begrense smittespredningen i Storbritannia.

De nye restriksjonene trer i kraft onsdag. Igjen vil det si at det for eksempel ikke blir noen tilskuere på plass når Arsenal tar imot Southampton samme kveld.

At London er flyttet opp fra nivå to til nivå tre betyr at heller ikke Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace og Fulham kan ha tilskuere på hjemmekampene.

Liverpool, Everton, Southampton og Brighton er de fire klubbene som kan ha opp til 2000 tilskuere på kampene.

(©NTB)

