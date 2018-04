Strømsgodset ydmyket Vålerenga på Intility Arena

De tidligere Vålerenga-spillerne Marcus Pedersen og Herman Stengel ydmyket gamleklubben.

VÅLERENGA - STRØMSGODSET 1-4

Vålerenga stod med seks poeng før lørdagens møte hjemme mot Strømsgodset, men var ute etter å reise seg etter et forsmedelig 3-0-tap borte mot Sarpsborg 08.

Drammenserne jaktet sesongens første seier og har et godt tak på gutta fra Oslo Øst. Strømsgodset har ikke tapt mot Vålerenga siden 2015.

Før kampen gjorde Vålerenga-kaptein Daniel Fredheim Holm sitt beste for å fyre opp stemninga med å be sin tidligere lagkamerat Herman Stengel om å “huske leggskinnene”.

Jonathan Parr satte tonen etter seks minutter, med en sen takling på Vålerengas Amin Nouri, etter at Jonathan Tollås Nation og Marcus Pedersen hadde barket sammen i en hodeduell. Til slutt var det Herman Stengel og Strømsgodset som lo sist.

Herman Stengel fikk servert en ball av hjemmelaget på sin fryktede langskuddfot i innledningen, men skuddet gikk høyt over. Noen minutter senere var det hjemmelagets Magnus Lekven som prøvde seg fra 18 meter, men ballen rullet inn til Godset-keeper Espen Bugge Pettersen.

Scoret mot gamleklubben

Begge lag slet med å spille seg til de store målsjansene de første 25 minuttene av kampen. Vålerenga-forsvaret hadde hatt bra kontroll på Marcus Pedersen så langt i kampen, men i det 27. spilleminuttfikk han stå helt uforstyrret og sende Strømsgodset i ledelsen.

Den tidligere Vålerenga-spissen mottok et strålende innlegg fra Jonathan Parr og headet ballen inn bak tidligere Strømsgodset-keeper Adam Larsen Kwarasey. Den scoringen betydde åpenbart mye for Pedersen som feiret med et brøl og knyttede never. Han viste både mye energi og temperement i første omgang.

Etter scoringen åpnet kampen seg mer opp og to minutter etter scoringen kom Vålerenga på en kontring. Hjemmelagets Simen Juklerød var nesten alene med keeper, men avslutningen gikk rett på Bugge Pettersen.

Godset skapte sjanser - Vålerenga utlignet

Fem minutter senere slapp plutselig målscorer Marcus Pedersen til fra 20 meters avstand. Han sendte avgårde et godt skudd som strøk stolpen. Strømsgodsets venstreside var mye brukt i førsteomgang og Jonathan Parr og Tokmac Nguen skapte trøbbel for hjemmelaget.

Sistnevnte skar inn fra venstresiden i straffefeltet og sendte av gårde et skudd som gikk rett på keeper Larsen Kwarasey. En stor målsjanse for bortelaget. Deretter var det Kristoffer Tokstad som ville teste skuddfoten. Han avanserte flere meter, før han ladet kanonen mot Vålerenga-målet.

Larsen Kwarasey fortsatte med å holde Vålerenga inne i kampen og reddet med en benparade. Strømsgodset lå lavt og kompakt i forsvar og fortsatte med å være farlige på kontringer. Vålerenga rygget og rygget og nærmest inviterte Strømsgodset til målsjanser i slutten av første omgang.

Ett minutt før pause var det hjemmelaget som fikk full uttelling. Et godt slått innlegg fra Vålerengas Magnus Lekven ble stusset videre av Simen Juklerød og ballen landet hos stortalentet Chidera Ejuke.

Han fikk stå helt uforstyrret og plasserte ballen i det bortre hjørnet, som gjorde at lagene gikk til pause med ett mål hver.



Tidligere Vålerenga-spiller Morten Berre var brukbart fornøyd med 1-1 til pause, men mente hjemmelaget måtte opp et par hakk, i prat med Vålerengas egen tv-kanal. - Det var godt med en scoring, men jeg savnet litt mer trykk fra Vålerenga. Strømsgodset ligger såpass lavt at det er lite bakrom, da må vi ha flere bevegelser fra spillerne rundt ballen, sier Morten Berre til EngaTV.

Herjet på venstresiden

Andre omgang var kun et par minutter gammel da Strømsgodset tok ledelsen igjen. Kristoffer Tokstad avanserte på høyrekanten og slo et godt innlegg inn mot Marcus Pedersen. Ballen landet etterhvert hos en umarkert Tokmac Nguen, som tuppet inn ledermålet.

En viktig scoring, både for Strømsgodset og Nguen, som har vært litt ujevn i prestasjonene så lant i sesongen. Mot Vålerenga var han farlig frempå ved flere anledninger og kronet en god kamp med scoring.

Nguen og Parr fortsatte å dominere på sin venstreside.

Vålerengas Amin Nouri og Simen Juklerød hadde store defensive problemer. Etter 56 minutter tok Vålerenga-trener Ronny Deila grep og erstattet Juklerød med Bård Finne, uten at det gjorde stor forskjell bakover.



Etter 64 minutter slo Strømsgodset en lang ball frem mot Nguen, som så ut som han stod i offside. Linjedommeren, som var langt bak ballen, holdt flagget nede og Nguen avanserte alene mot keeper. Larsen Kwarasey kom rusende ut, og Nguen gikk i bakken på vei forbi han.

Reprisen senere viste at det ikke var kontakt mellom de to, men dommer Tommy Skjerven dømte straffespark og viste Vålerenga-keeperen det gule kortet. Marcus Pedersen sendte straffesparket i nettet, og jublet demonstrativt med knyttede never, opp mot Vålerenga-fansen.

Minutter senere slo hjemmelagets kvikke kantspiller Chidera Ejuke et godt innlegg foran Strømsgodsets mål, men avslutningen fra innbytter Bård Finne ble for svak.

Strømsgodset fortsatte å herje med Vålerenga-forsvarets høyreside og Oslo-klubben slet med å bryte gjennom et lavtliggende bortelag. Kampens beste spiller, Tokmac Nguen, var en konstant trussel mot Vålerenga på kontringer og Strømsgodsets seier kunne godt vært større.

Syv minutter før slutt var Nguen, nok en gang farlig på kontring. Han slo en god ball til Marcus Pedersen som sendte ballen høyt over mål, under press og fra spiss vinkel. Minuttet senere jaktet Vålerenga redusering, men headingen fra Sam Adekugbe gikk utenfor.

Strømsgodsets Herman Stengel fyrte av et skudd fra 22 meter, rett før slutt, og strødde salt i såret for Vålerenga, da ballen gikk i mål bak keeper.

9304 tilskuere fikk se et hjemmelag som, etter å ha startet best, ble både kontret og spilt i senk av et aggressivt Strømsgodset-lag.

Mest sett siste uken