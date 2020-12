Strømmen mot sikker plass i 1. divisjon – Stjørdals-Blink i faresonen

Stjørdals-Blink håpet å spille seg ut fra kvalifiseringsplassen, men fikk kun med seg ett poeng da de spilte 1-1 mot Strømmen torsdag i 1. divisjon.

Et resultat som ikke avgjør noe for lagene. Stjørdals-Blink blir værende på kvalifiseringsplass. Strømmen er på sin side så å si trygge på 10.-plass, men hvis alt går mot dem i siste runde, kan også de havne på den utsatte 14.-plassen som skal møte enten Skeid eller Asker fra divisjonen under.

Torje Naustdal sendte vertene i føringen etter 16 minutter med et flott skudd fra omkring 20 meter.

Kun ti minutter senere var Stjørdals-Blink på plass og utlignet ved Ole Kristian Rødahl med en fin avslutning.

Strømmen hadde ballen mest, og Blink var farligst på kontringer.

Stjørdals-Blink avsluttet før kampen sitt samarbeid med hovedtrener Roar Vikvang, som allerede hadde startet i Rosenborg-akademiet. Snorre Lillebo og Ole Petter Meland har overtatt hovedtreneransvaret.

1. divisjon avsluttes med full serierunde klokken 13 på søndag. Da skal Strømmen møte serievinner Tromsø, mens Stjørdals-Blink skal til Grimstad og møte Jerv.

