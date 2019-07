Strømsgodset berget uavgjort i overtidsdrama

Sarpsborg misbrukte sjansen til å klatre vekk fra bunnstriden.

SARSPBORG 08 - STRØMSGODSET 2-2:

Sarpsborg tok skikkelig tak etter å ha ligget under 0-1 halvveis hjemme mot tabelljumbo Strømsgodset, men nølende forsvarsspill i avgjørende situasjoner kostet dem viktige poeng.

Scoringer av Ole Jørgen Halvorsen og Jørgen Strand Larsen i løpet av den andre omgangens første 20 minutter snudde oppgjøret til en mer oppskriftsmessig ledelse for vertene.

Men den skulle bare vare i åtte minutter.

Ubesluttsomt forsvarsspill tillot at Kristoffer Tokstad kunne plassere inn 2-2 fra kort hold, selv om han ble presset av hele tre spillere fra Sarpsborg.

Ettersom det ble kampens siste mål kunne Strømsgodsets nye trener, danske Henrik Pedersen, innkassere sitt første poeng siden ansettelsen i forrige måned.

KORTVARIG LEDELSE: Jørgen Strand Larsen stanget inn en flott 2-1 scoring for Sarpsborg 08 mot sisteplasserte Strømsgodset, men den ledelsen holdt ikke lenge. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

En merkelig situasjon, konstaterte kommentatorduoen Kenneth Fredheim og Tor Ole Skullerud i TV-overføringen til MAX.

Like fullt var det altså nok til å komme à jour for Strømsgodset i 71. spilleminutt. Det også til tross for at dette var drammensernes første avslutning på mål på Sarpsborg stadion.

Før pause var det nemlig et klønete selvmål fra Sarpsborg 08s Sheldon Bateau som ga Godset føring i kampen. Midstopperen fra Trinidad & Tobago sleivet inn et temmelig svakt slått hjørnespark fra Amahl Pellegrino i eget nett.

Sarpsborg-innbytter Steffen Lie Skålevik fikk en eventyrlig sjanse til å sette vinnermålet før østfoldlaget etter to av tre overtidsminutter. Men avslutningen til den tidligere Brann- og Start-spissen smalt bare i tverrliggeren.

Dermed endte det med poengdeling, noe ingen av lagene jublet for. Sarpsborg ligger som fjerde nederst på tabellen med tolv poeng, men bare målforskjellen skiller ned til Mjøndalen på kvalikplassen.

Mjøndalens erkerival Strømsgodset ligger fortsatt helt sist med ti poeng etter 13 spilte kamper.