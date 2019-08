Strømsgodset forsterker med to nye spillere

Danske Mikkel Maigaard (23) og franske Prosper Mendy (23) har signert kontrakt ut 2021 med Strømsgodset.

Fredag formiddag bekrefter klubben at de har hentet den franske vingbacken Prosper Mendy gratis etter spill på tredje nivå i Spania.

Etter at Mendys kontrakt med CD Badajoz gikk ut i juni har han trent med dramennserne og overbevist såpass at han er tilbud langtidskontrakt.

- Mendy har ikke helt fått sitt gjennombrudd ennå, men han har et utrolig spennende råmateriale. Vi har stor tro på at vi skal ta det neste steget her hos oss under Henriks (Pedersen) ledelse, sier Flo til klubbens hjemmeside.

Mendy har tidligere spilt for franske Montfermeil og belgiske Francs Borains.

Målfarlig midtbanespiller

Seint torsdag ble det klart at Flo hadde kommet i mål med signeringen av den målfarlige danske midtbanespilleren Mikkel Maigaard.

På årets 17 kamper for Raufoss har det blitt hele 12 mål fra midtbaneposisjon.

- Mikkel Maigaard har ferdigheter vi trenger i laget. Han løper mye, han er en dyktig kombinasjonsspiller som er flink til å finne mellomrommet, god på ballen og har ikke minst en vanvittig dødballfot. Han scorer ofte på frispark og fra distanse. En spiller som leverer målpoeng, sier sportssjef Jostein Flo til klubbens hjemmeside.

Maigaard har spilt for danske Esbjerg og Brabrand og islandske IBV før han kom til Norge.

Tidligere i uken signerte drammenserne også angrepsspilleren Moses Mawa fra KFUM Oslo.

Strømsgodset ligger sist i eliteserien med ti poeng på 15 kamper.

