Strømsgodset mistet seieren på overtid mot Haugesund

Strømsgodset og Haugesund delte poengene i søndagens eliteserieoppgjør.

STRØMSGODSET - HAUGESUND 2-2:

Et Strømsgodset i nedrykksstriden kjemper en innbitt kamp med Start og Mjøndalen om å holde seg i Eliteserien, og med uavgjort mot Haugesund i søndagens oppgjør er drammenserne for øyeblikket på kvalikplass, ett poeng bak Start, og ett poeng foran Mjøndalen.

Jørgen Hove og Kristoffer Tokstad scoret målene for godset, mens Peter Therkildsen og Alexander Ammitzbøll tegnet seg på scoringslisten for vestlendingene.

TV 2-ekspert Marius Skjelbæk var imidlertid ikke veldig imponert over det de to lagene presterte på banen.

- Dette er en sjarmerende dårlig fotballkamp, akkurat som kamper mot slutten av sesongen er. Det er liksom maks 3-4 trekk i laget, og så kommer det en feilpasning eller et gult kort, sa han mot slutten av oppgjøret.

Hove-scoring

Salvesen fikk etter ti minutter en enorm mulighet til å sende vertene i ledelsen alene med keeper Frank Stople. Godset-spissen chippet imidlertid ballen like utenfor stolpen.

Femten minutter senere satt den imidlertid for drammenslaget. Et skudd fra Mikkel Maigaard endte opp hos Hove, som fra syv meter styrte inn sin niende scoring for sesongen.

1-0 til vertene sto seg også til pause, og med uavgjort på samme tidspunkt mellom Mjøndalen og Start, var det ingen tvil om at godset kunne si seg å være mest fornøyde så langt i den 28. runden av bunnlagene .

- De er den store vinneren til nå, sa blant annet Skjelbæk i pausen.

- For et drama

1-0-ledelsen varte imidlertid ikke ut kampen, for etter 69 minutter kom Haugesund til en fullt fortjent utligning. Alexander Stølås banket et innlegg inn på en helt fri Therkildsen som fikk en enkel jobb med alene med keeper.

Ti minutter før fulltid dukket Tokstad opp på et frispark fra Herman Stengel og sendte hjemmelaget tilbake i ledelsen.

- For et drama i Drammen!, utbrøt Skjelbæk fra TV 2-studio

Og når det gikk mot godset-seier, utlignet Ammitzbøll på overtid.

Dermed endte det 2-2 i Drammen.

