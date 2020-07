Strømsgodset sterkest i brennhett lokalderby

Strømsgodset rykket fra byrival Mjøndalen på tabellen i Eliteserien med 2-1-seier i onsdagens «Elv Clasico».

Som vanlig var intensiteten skyhøy i møtet mellom byrivalene Strømsgodset og Mjøndalen.

En jevn første omgang med mange sjanser og straffebom fra hjemmelagets Mikkel Maigaard la opp til en målrik andre omgang. Og det ble det. Moses Mawa satte enkelt inn 1-0-målet etter 51 minutter, før Lars-Jørgen Salvesen klinket inn 2-0-scoringen tre minutter senere. Markus Nakkim reduserte til 1-2 fra straffemerket i sluttminuttene.

Mjøndalen klarte ikke å hente seg ordentlig inn i kampen igjen i andre omgang, så det var Strømsgodset som gikk seirende ut av «Elv Clasico».

Vegard Hansen var skuffet over eget lags prestasjon.

– Vi var slitne hele kampen. Godset vinner fullt fortjent, sa Mjøndalen-treneren til Eurosport.

Straffebom

Lars Olden Larsen prøvde på det utrolige tidlig i oppgjøret, men traff ikke godt nok med brassesparket.

Mawa ble spilt igjennom av Maigaard like før halvtimen var spilt. 23-åringen vartet opp med en lekker finte før han skrudde ballen utenfor mål.

Salvesen skapte kvalme for bortelaget i hele omgangen og fikk belønning for innsatsen like før pause. Sørlendingen ble spilt igjennom av Johan Hove, før Vetle Dragsnes ikke så noen annen mulighet enn å felle Godset-spilleren i feltet.

Maigaard har satt tre straffer hittil denne sesongen, men måtte seg slått denne gang av Makani.

– Vi spiller et godt angrep og får straffe helt fortjent, så klarer jeg ikke å sette den. Det er for dårlig av meg, sa Maigaard i pausen.

Dragsnes, som skapte straffesparket, var ikke enig i dommerens avgjørelse.

– Det ser ikke ut som straffe for min del, sa Mjøndalen-backen.

Godset avanserte

Moses Mawa satte i gang en glimrende kontring for Strømsgodset like etter pause, før han sendte ballen videre til Kristoffer Tokstad. 29-åringen sendte en strøken ball inn foran mål tilbake til Mawa, som enkelt tok hjemmelaget i føringen.

Salvesen skjøt og skjøt i første omgang, men det var ikke før i etter pause at han fant veien bak Makani. Sørlendingen fikk masse rom foran mål og klinket inn 2-0-målet ned i hjørnet.

Jonathan Parr sparket Olden Larsen ned i feltet like før slutt og ga gjestene straffespark. Parr skadet seg i situasjonen og måtte av banen bare få minutter etter at han ble byttet inn. Markus Nakkim satte sikkert straffen, men det var ikke nok til å ta meg seg poeng fra kampen.

– Vi gjør ikke en bra match, sa kaptein og målscorer Nakkim etter møtet med byrivalen.

Moses var forståelig nok langt mer fornøyd med kampens utfall.

– Gutta spiller som noen kjemper i dag. Vi er gode og vinner fortjent sa 23-åringen.

Mjøndalen-trener Hansen ble bråvekket natten før kampen av fyrverkeri fra Godset-fansen, og klarte ikke å revansjere stuntet. I tillegg til lite søvn måtte Hansen dra den korte veien hjem uten poeng.

Mjøndalen ligger på 11.-plass i serien med 8 poeng, mens Strømsgodset har klatret opp til en foreløpig 5.-plass med 12 poeng.

