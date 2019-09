Strømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø

Mikkel Maigaard sørget for at Strømsgodset klatret over nedrykksstreken da han satte et frispark rett i krysset i eliteserieoppgjøret borte mot Tromsø.

Både Tromsø og Strømsgodset trengte sårt poengene som skulle deles ut på Alfheim stadion søndag. Tromsø for å holde avstand til nedrykksstreken, Strømsgodset for å komme over.

Etter kampen hadde Strømsgodset klatret over streken med samme poengsum som vertene. Den avgjørende 1-0-scoringen var det Mikkel Maigaard som sto for da han curlet et frispark over muren og opp i krysset bak TIL-keeper Jacob Karlstrøm.

– Det var helt fantastisk. Vi har ventet lenge på dette, sa målscoreren til Eurosport etter kampen.

Han mente at hovedårsaken til trepoengeren var at laget spilte godt sammen som et lag.

24-åringen forteller at han den siste tiden har trent ekstra på frispark.

– Det er en god posisjon for meg. Det var et bra mål, og det var deilig å se den gå inn. Det var ikke helt tilfeldig at den gikk inn, sa matchvinneren.

Nervøs start

Målet kom sent, men godt for drammenserne. Ikke før det gjensto fire minutter av kampen måtte Karlstrøm plukke ballen ut av eget nett. Da var tiden for knapp for hjemmelaget til å komme tilbake.

Dermed tok Strømsgodset tre poeng mot Tromsø-laget som ikke hadde tapt på eget gress på de siste seks kampene.

Kampen startet noe nervøst, og lagene byttet på å være best før pause. Strømsgodset var farligst den første halvtimen, Tromsø det siste kvarteret, men da lagene gikk til pause var kampen fortsatt uten scoringer.

Tromsø hadde riktignok en ball i nettet minuttet før pause, men Aidan Barlow ble avblåst for offside.

Jevnt i bunn

Ingen av lagene klarte å tilrive seg noe overtak i kampen før Maigaards frisparkperle. Etter scoringen forsøkte Tromsø å legge press på gjestene, men Strømsgodset fikk ryddet unna hver gang ballen kom i eget felt.

I overtidens siste sekunder hadde Lars-Jørgen Salvesen en enorm sjanse til å doble ledelsen, men ballen gikk til side for mål.

Tromsø-trener Simo Valakari var forståelig nok en skuffet mann etter søndagens tap. Han mente at hans lag kontrollerte kampen inntil Strømsgodset fikk det avgjørende frisparket.

– Det var en viktig kamp, og vi tapte den, men ingenting er forandret. Det er åtte kamper igjen, og vi trenger å vinne kamper, sa han.

Det er svært jevnt i nedre halvdel av tabellen. Sarpsborg er tabelljumbo med 19 poeng. Ranheim ligger på plassen over med ett poeng mer. Så følger Tromsø og Strømsgodset med 22 poeng hver. I denne gruppa i bunn finner vi også Mjøndalen som før søndagens senkamp mot Rosenborg lå med 21 poeng.

Neste runde spiller Tromsø borte mot Bodø/Glimt, mens Strømsgodset tar imot Odd.

(©NTB)